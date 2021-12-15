Матвиенко поддержала инициативу создания Дня народно-художественных промыслов в РФ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу Нижегородской области учредить Всероссийский день народно-художественных промыслов (НХП), сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ранее во вторник на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации предложили учредить Всероссийский день народных художественных промыслов. Нижегородские власти при поддержке Ростуризма и Совета Федерации согласились выступить инициатором.

"Мне кажется, предложение очень правильное. Это будет один из символов сохранения уникальных художественных народных промыслов в России, которые не только в Нижегородской области, а практически в каждом субъекте есть", - приводит слова Матвиенко пресс-служба.

Она попросила вице-спикера Совета Федерации Галину Карелову рассмотреть этот вопрос на заседании временной комиссии по поддержке НХП и подготовить соответствующие предложения.

По информации пресс-службы, департамент туризма и НХП Нижегородской области подготовит необходимые документы с Минпромторгом РФ и направит их в правительство РФ при поддержке Совета Федерации. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что для региона очень важна поддержка инициативы на таком уровне. "Нижегородская область - регион, богатый народными художественными промыслами. Их сохранение, возрождение и развитие является одним из приоритетных направлений нашей работы. <…> В регионе разработана и успешно реализуется программа поддержки и развития кадрового потенциала этой отрасли. Очень специфичной особенностью региона является то, что с 2013 года каждое третье воскресенье июня празднуется День народных художественных промыслов Нижегородской области", - цитирует Никитина пресс-служба.

Нижегородская область занимает лидирующие позиции среди регионов РФ по числу сохраненных народных художественных промыслов, среди которых хохломская, городецкая и полхов-майданская росписи, семеновская матрешка, казаковская филигрань, городецкая золотная вышивка, чкаловский гипюр.

С 13 по 15 декабря в Совете Федерации проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют губернатор Глеб Никитин и председатель Заксобрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоялись расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.