{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В "Аптекарском огороде" в Москве пройдет концерт Государственного Кремлевского оркестра

Пройти на мероприятие можно по входным билетам на фестиваль "Тропическая зима"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Концерт Государственного Кремлевского оркестра при Управлении делами президента РФ пройдет 18 декабря в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Мероприятие пройдет в рамках открытия фестиваля "Тропическая зима", об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сада.

"Для всех москвичей 18 декабря, в день открытия самого масштабного в России фестиваля орхидей, хищных растений и кактусов "Тропическая зима", в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится бесплатный концерт Государственного Кремлевского оркестра при Управлении делами Президента РФ В. В. Путина с шедеврами классики", - рассказал собеседник агентства.

Концерт начнется в 14:00 в старинной Субтропической оранжерее, пройти на него можно по входным билетам на фестиваль ботсада "Тропическая зима".

"В программе: музыка П. И. Чайковского, И. Штрауса, Л. Бернстайна, А. Пьяццоллы, Э. Л. Уэббера. В концерте также примет участие президент Фонда популяризации классической музыки "Опера", уникальное лирико-драматическое сопрано Вера Кононова", - уточнили в пресс-службе.

Матвиенко поддержала инициативу создания Дня народно-художественных промыслов в РФ
По мнению председателя Совфедда, это станет одним из символов сохранения уникальных художественных промыслов
Читать полностью