В Москве пройдет фестиваль "Новый год и Рождество в "Художественном"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "Новый год и Рождество в "Художественном" с 25 декабря по 9 января пройдет в старейшем кинотеатре Москвы - "Художественном". Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"Новый год и Рождество "Художественный" отметит масштабным кинофестивалем. В программу войдут главные рождественские хиты Голливуда и современная новогодняя классика, а также лучшие фильмы, показанные в кинотеатре со времени его открытия после реставрации. В рамках фестиваля состоится российская премьера фильма Пола Томаса Андерсона "Лакричная пицца". Фестиваль "Новый год и Рождество в "Художественном" пройдет с 25 декабря 2021 по 9 января 2022 года", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что фестиваль откроется 25 декабря в 19:30 специальным показом комедии "Чего хочет Слава?" (2020). Это фильм о том, что мы сами ответственны за исполнение своих желаний. Картину представят режиссер Оксана Бычкова и актеры Надежда Лумпова, Александра Ревенко, Руслан Братов и Мадлен Джабраилова.

"У каждого из нас есть набор фильмов, которые мы с удовольствием пересматриваем под Рождество. И то обстоятельство, что у всех нас этот набор примерно один и тот же, возможно, и объединяет разрозненных индивидов в нацию. Но при всем величии фильмов, которые все мы смотрели примерно миллион раз, они далеко не исчерпывают праздничный ассортимент, расширить который и призвана эта программа "Художественного". Среди участников фестиваля не только сказки и фильмы на новогоднюю тему, но и просто лучшие картины сезона, как, например, с нетерпением ожидаемая "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона", - приводятся в сообщении слова программного директора кинотеатра "Художественный" Стаса Тыркина.

Среди хитов голливудской рождественской классики, демонстрируемых на фестивале, "Рождество в июле" Престона Стерджеса (1940) - классическая голливудская комедия, в которой атмосфера рождественской неразберихи обрушивается на героев посреди лета; праздничный мюзикл "Светлое Рождество" (1954) от режиссера "Касабланки" Майкла Кертица; "Рождественский гимн" Брайана Десмонда Херста (1951) - по единодушному мнению критиков, одна из лучших экранизаций знаменитой повести Чарльза Диккенса о прижимистом старике Скрудже.

"Показ легендарного фильма Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь" (1947) состоится вечером 31 декабря и станет последним сеансом уходящего года в "Художественном". Праздничная картина, возвращающая веру в себя и свои силы, была номинирована на пять "Оскаров" и входит в список 100 величайших американских фильмов в истории", - уточнили в пресс-службе.

Интересное кино

Также в программу фестиваля вошла сказка Виктора Флеминга "Волшебник из страны Оз" (1939 год). Эта экранизация знаменитой детской книги Лаймена Фрэнка Баума о путешествии по дороге из желтого кирпича была снята в революционной для 1939 года технологии цветного кинематографа, став самой дорогостоящей постановкой своего времени. Фильм получил шесть номинаций на премию "Оскар", победив в двух - за лучший саундтрек и за песню Over the Rainbow.

"Из современных рождественских лент на фестивале в "Художественном" можно будет увидеть картину Густа ван ден Берге "Крошка Иисус из Фландрии" (2010), черную комедию Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта "Снега больше не будет" (2020) о попытках принести временное облегчение людям, живущим в эпоху глобальных проблем, а также сказку Киры Муратовой "Мелодия для шарманки" (2009) с Ренатой Литвиновой в роли доброй волшебницы (фильм будет показан с 35 мм пленки)", - добавили в пресс-службе.

Также состоится специальный показ фильма "Петровы в гриппе", чье действие разворачивается в новогодние дни. Показ, на котором в качестве бонуса будет впервые представлен публике не вошедший в фильм материал сцены празднования Нового года, пройдет в присутствии и с комментариями режиссера картины Кирилла Серебренникова, продюсера Ильи Стюарта и актера Юры Борисова, сыгравшего в фильме Деда Мороза.

О кинотеатре

"Художественный"- старейший кинотеатр Москвы, открывшийся в 1909 году. Является объектом культурного наследия регионального значения. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В стенах кинотеатра побывали Лев Толстой, Сергей Есенин и другие легендарные деятели культуры и искусства. Здесь в 1926 году прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", а в 1930-е годы показали первые советские звуковые и цветные фильмы.