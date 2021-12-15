Петербургская семья подарила Царскосельскому музею ценную коллекцию фарфора XIX-XX веков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Семья из Санкт-Петербурга передала в дар музею-заповеднику "Царское Село" ценные образцы фарфора середины XIХ - первой половины ХХ века из своей коллекции. Основную часть предметов планируется экспонировать в Александровском дворце, сообщили в среду в отделе по связям с общественностью музея.

"Музей-заповедник "Царское Село" получил в дар ценную коллекцию фарфора середины XIХ - первой половины ХХ века. 63 предмета передала музею семья Зверевых из Петербурга. Это значительная часть семейной коллекции, которая формировалась на протяжении десятилетий. Датский, русский и английский фарфор, лучшие образцы анималистической пластики, вазы с изображениями шведских шедевров архитектуры и датских пейзажей вошли в музейное собрание", - говорится в сообщении.

По словам заместителя директора музея по научной работе Ираиды Ботт, большая часть переданных предметов будет экспонироваться в личных комнатах Николая II и Александры Федоровны. "При их жизни там находилось большое собрание фарфора эпохи модерна. Катаклизмы прошлого века не пощадили эту коллекцию, и сегодня мы продолжаем восполнять утраченное", - приводятся ее слова в сообщении. Она отметила, что "это настоящее музейное счастье - получить в дар такую коллекцию в год открытия после долгой реставрации первых интерьеров Александровского дворца".

О подаренной коллекции

Большая часть подаренных предметов - произведения датского фарфора, выполненные на Королевской фарфоровой мануфактуре и заводе "Бинг и Грендаль" в Копенгагене. Кроме того, часть подаренных предметов пополнит музейную коллекцию датских ваз. Среди наиболее интересных в музее назвали сосуд цилиндрической формы с изображением синих маков, его автором является художница Дженни Мейер, работавшая на датской Королевской фарфоровой мануфактуре на рубеже XIX-XX веков.

"Среди предметов русского и английского производств особый интерес представляют чашка с блюдцем с изображением Соловецкого монастыря (выполнялась в период с 1892 по 1917 год на заводе товарищества М. С. Кузнецова в Вербилках Дмитровского уезда Московской губернии) и декоративная тарелка с изображениями Исаакиевского собора, памятника Петру I, Академии художеств, Адмиралтейства и Зимнего дворца. Она выполнена в технике деколи для экспорта в Россию в 1866 году на английской фабрике "Ashworth Brothers", - рассказали в музее-заповеднике.

Даритель, историк искусства Владислав Зверев отметил, что для его семьи "большая честь, что музей такого уровня принимает [ее] коллекцию в свое собрание". "Мы очень рады, что наши вещи украсят интерьеры Александровского дворца, которые сейчас такими колоссальными усилиями восстанавливаются", - привели его слова в музее.

В Александровском дворце при его венценосных владельцах находилось большое собрание фарфора и стекла XVIII - начала ХХ века. Значительная его часть не сохранилась до наших дней: после 1917 года многие предметы были переданы в Государственный фонд для последующей продажи, были утрачены в годы Великой Отечественной войны, часть переживших эвакуацию экспонатов осталась в собрании музея-заповедника "Павловск". Всего в экспозиции Александровского дворца сегодня представлено около 400 предметов из фарфора.

Об Александровском дворце

Александровский дворец был закрыт для публики на протяжении последних семи лет, и его 13 исторических интерьеров стали доступными для посещения с середины августа.

Дворец был построен итальянским архитектором Джакомо Кваренги по приказу Екатерины II для ее старшего внука Александра, будущего императора Александра I. С 1905 года он стал постоянной резиденцией Николая II, который родился здесь в 1868 году. В Александровском дворце прошли последние 12 лет его царствования, с 1905 года император жил здесь с семьей постоянно. Отсюда венценосная семья отправилась в ссылку в Тобольск.