В Северной Осетии мультфильм "Три богатыря и принцесса Египта" переведут на родной язык

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 декабря. /ТАСС/. Герои российского мультфильма "Три богатыря и принцесса Египта" заговорят на осетинском языке. Об этом ТАСС сообщил в среду представитель общественной организации "Ирон Федераци" Тамерлан Цгоев, который является инициатором перевода мультфильмов.

"Мультфильм "Три богатыря и принцесса Египта" в переводе на осетинский язык выйдет в январе следующего года. Работа проводится с анимационной студией "Мельница". В республике ведется написание текста и кастинги на основные роли", - сказал Цгоев.

Реализация проекта стала возможна благодаря тому, что организация "Ирон Федерации" выиграла грант президентского фонда культурных инициатив "Родная анимация".

Ранее уже были озвучены мультсериалы "Маша и медведь", "Фиксики". В качестве методического материала они распространяются в образовательных учреждениях, их показывают в эфире национального телевидения.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и вместе с ягнобским является одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков. В настоящее время во Владикавказе, где проживает более половины населения Северной Осетии, лишь 10-20% первоклассников-осетин владеют родным языком.