Более 120 работ живописцев представят на выставке "Азбука шедевра" в "Новом Иерусалиме"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Выставка "Азбука шедевра", которая откроется 18 декабря в Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье, будет состоять из 17 инсталляций, в рамках экспозиции будут представлены более 120 работ знаменитых русских живописцев. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС генеральный директор историко-художественного музея "Новый Иерусалим" Василий Кузнецов.

"На мой взгляд, мы привлекли золотой фонд изобразительного искусства нашей страны. <…> Это 123 работы русских художников. Пространство - более 2 тыс. кв. м. Экспозиционная концепция, которая сопровождает выставку 17 инсталляций. На наш взгляд, мы постарались сделать проект достаточно смелый", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что выставка "Азбука шедевра" готовилась два года. В ней примут участие 30 российских региональных музеев.

"Здесь есть абсолютно школьная программа. Обязательно берите детей, потому что здесь есть наши великие живописцы. <…> Во-первых, это очень патриотичная выставка, потому что это русское искусство, потому что это искусство, которое представлено в регионах. И второе - это большой пласт, который можно увидеть. Он очень интересно экспонирован", - рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Выставка "Азбука шедевра" откроется 18 декабря в Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье. На экспозиции можно будет увидеть более 120 работ знаменитых русских живописцев, среди которых Карл Брюллов, Борис Кустодиев, Казимир Малевич, Василий Кандинский и другие. В проекте представлены региональные музейные коллекции от Калининграда до Владивостока.