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Тактильную модель дворца царевича Димитрия откроют на территории Угличского кремля

Ее создали по проекту "Особый взгляд на "Золотое кольцо"

ТАСС, 15 декабря. Тактильную модель, созданную по проекту "Особый взгляд на "Золотое кольцо", откроют в Ярославской области. Трехмерная копия дворца царевича Димитрия будет доступна для слабовидящих посетителей Угличского кремля, сообщила в среду пресс-служба благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

"Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" и Министерство культуры РФ при информационной поддержке ТАСС откроют первую для "Золотого кольца" тактильную модель, которая создана в рамках совместного проекта "Особый взгляд на "Золотое кольцо". В этот день тактильная модель Дворца царевича Димитрия станет доступна для всех посетителей Угличского кремля", - говорится в сообщении.

Открытие первой для "Золотого кольца" тактильной модели архитектурного памятника планируется 22 декабря в Угличе.

Тактильная модель представляет тщательно проработанную трехмерную копию архитектурных решений, достопримечательностей, памятников и музейных экспонатов. За счет этого слепые и слабовидящие, прикоснувшись к модели, могут понять формы, структуры и размеры объектов.

Как отметили в пресс-службе, проект фонда "Особый взгляд на "Золотое кольцо" решает проблему адаптации исторических объектов и музейных экспозиций "Золотого кольца", делая их доступными для туристов с инвалидностью по зрению. Планируется, что в течение 2021-2022 годов архитектурные объекты восьми городов "Золотого кольца" станут доступны для незрячих туристов. Для них адаптируют Успенский собор во Владимире, Пожарную каланчу в Костроме, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру в Сергиевом посаде, Церковь Ильи Пророка в Ярославле. Рядом с каждой моделью установят информационные таблички со шрифтом Брайля, рассказывающие о достопримечательности.

На сегодняшний день в России зарегистрировано около 300 тыс. людей с инвалидностью по зрению, 20% из них - люди в активном возрасте, которые стремятся путешествовать, изучают искусство, ходят в театры и музеи.

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