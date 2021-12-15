Тактильную модель дворца царевича Димитрия откроют на территории Угличского кремля

ТАСС, 15 декабря. Тактильную модель, созданную по проекту "Особый взгляд на "Золотое кольцо", откроют в Ярославской области. Трехмерная копия дворца царевича Димитрия будет доступна для слабовидящих посетителей Угличского кремля, сообщила в среду пресс-служба благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

"Благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" и Министерство культуры РФ при информационной поддержке ТАСС откроют первую для "Золотого кольца" тактильную модель, которая создана в рамках совместного проекта "Особый взгляд на "Золотое кольцо". В этот день тактильная модель Дворца царевича Димитрия станет доступна для всех посетителей Угличского кремля", - говорится в сообщении.

Открытие первой для "Золотого кольца" тактильной модели архитектурного памятника планируется 22 декабря в Угличе.

Тактильная модель представляет тщательно проработанную трехмерную копию архитектурных решений, достопримечательностей, памятников и музейных экспонатов. За счет этого слепые и слабовидящие, прикоснувшись к модели, могут понять формы, структуры и размеры объектов.

Как отметили в пресс-службе, проект фонда "Особый взгляд на "Золотое кольцо" решает проблему адаптации исторических объектов и музейных экспозиций "Золотого кольца", делая их доступными для туристов с инвалидностью по зрению. Планируется, что в течение 2021-2022 годов архитектурные объекты восьми городов "Золотого кольца" станут доступны для незрячих туристов. Для них адаптируют Успенский собор во Владимире, Пожарную каланчу в Костроме, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру в Сергиевом посаде, Церковь Ильи Пророка в Ярославле. Рядом с каждой моделью установят информационные таблички со шрифтом Брайля, рассказывающие о достопримечательности.

На сегодняшний день в России зарегистрировано около 300 тыс. людей с инвалидностью по зрению, 20% из них - люди в активном возрасте, которые стремятся путешествовать, изучают искусство, ходят в театры и музеи.