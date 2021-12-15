Музей ИЗО из Екатеринбурга представит русское и советское искусство в Новом Иерусалиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ИЗО) представит постоянные экспозиции русского и советского искусства на выставке "Азбука Шедевра" подмосковного музея "Новый Иерусалим". Об этом в среду сообщил на пресс-конференции ТАСС директор музея ИЗО в Екатеринбурге Никита Корытин.

"У нас полгода назад открылась экспозиция советского периода и ее центральная вещь - работа Георгия Нисского "Аэродром", <…> она была на всех афишах, банерах, мы отправили эту вещь в "Новый Иерусалим". <…> Люди собирали работы для "Азбуки Шедевров" <…> из постоянных экспозиций русского и советского искусства", - сказал он, уточнив, что от музея будет представлено три работы.

Выставка "Азбука Шедевра" пройдет с 18 декабря 2021 года по 19 июня 2022 года. На экспозиции можно будет увидеть более 120 работ знаменитых русских живописцев.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств - крупнейший художественный музей Урала. Собрание музея пополнялось передачами произведений из Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина, поступлениями из Государственного музейного фонда, закупочных комиссий, а также от частных коллекционеров и из мастерских художников.