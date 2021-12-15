В Петербурге объявили победителя конкурса на эскизный проект памятника Николаю Гумилеву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Победителя архитектурного конкурса на эскизный проект памятника поэту Серебряного века Николаю Гумилеву объявили в среду в Петербург.

"Все работы неоднозначные. Жюри потребовалось немало времени, чтобы подвести итоги и определить победителя, но жюри справилось со своей работой. Я хочу объявить проект, который, по нашему мнению, занял первое место, и вручить диплом за первое место Пильниковой Екатерине Леонидовне", - объявил представитель жюри конкурса на церемонии награждения, которая прошла в Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Репина.

Согласно выбранному проекту, памятник предполагается создать из светлой бронзы. Автор ориентировался на античную скульптуру, влияние которой выражено в лаконичном бюсте и прямых геометрических формах. В конкурсе приняло участие 30 претендентов. Его призовой фонд составил 1 млн рублей.

Николай Гумилев - один из главных представителей Серебряного века и основатель поэтического направления акмеизм. 15 апреля этого года исполнилось 135 лет со дня рождения поэта.