МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды 32 деятелям культуры. Награждение прошло в Большом театре в Москве, сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак, художник Виктор Ерохин, режиссер-постановщик Московского театра Олега Табакова Александр Марин, артистка электротеатра "Станиславский" Диана Рахимова.

Также Любимова вручила почетную грамоту президента РФ Владимира Путина директору Государственной публичной исторической библиотеки России Михаилу Афанасьеву, исполнительному директору Всероссийского хорового общества Павлу Пожигайло, артисту Российской государственной цирковой компании Сергею Просвирнину. Благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина получил директор Московского художественного академического театра имени М. Горького Владимир Кехман.

"Награждение - один из самых дорогих и теплых моментов для нас. Сегодня особенное время, и мы всегда ценим возможность лично поздравить вас с заслуженными наградами. Желаю вам беречь себя и новых творческих успехов", - сказала Любимова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.