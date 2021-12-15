Совет по развитию Госфильмофонда начал работу с обсуждения научной деятельности

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Экспертный совет по развитию Госфильмофонда провел первое заседание и обсудил дальнейшую стратегию научно-исследовательской деятельности учреждения. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Под председательством министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой создан экспертный совет по развитию Госфильмофонда России. Его первое заседание, на котором обсудили дальнейшую стратегию научно-исследовательской деятельности учреждения, состоялось 15 декабря в Минкультуры России", - сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что экспертный совет создан для выработки рекомендаций по работе с коллекцией фильмов Госфильмофонда, формирования программы исследовательской, собирательской, культурно-просветительской и иной деятельности, в том числе в рамках международного сотрудничества.

"Создание экспертного совета Госфильмофонда России - новый этап в развитии учреждения. Это большое для нас дело, результатом которого станет серьезный разговор о научной деятельности Госфильмофонда. Нам удалось собрать представительный состав, и мы очень ждем от вас активного участия и профессиональных советов. Нам необходимы ваши знания, компетенции и уникальный опыт. Уверена, что благодаря этому работа Госфильмофонда станет более прозрачной и открытой для индустрии и общественности", - сказала Любимова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Кроме того, экспертный совет обсудил перечень фильмов для реставрации в 2022 году и указал на важность повышения качества реставрации, создания рабочей группы с представителями крупнейших государственных киностудий для проведения совместных проектов и сотрудничества с международными архивами.