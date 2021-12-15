Московский музей современного искусства открыл выставку арт-группы "Чемпионы мира"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Московский музей современного искусства (ММОМА) представил масштабную ретроспективную выставку арт-группы "Чемпионы мира" - объединения художников 1980-1990-х гг. В составе экспозиции - более 200 произведений, сообщили в среду в пресс-службе музея.

"Московский музей современного искусства представляет масштабную ретроспективную выставку арт-группы "Чемпионы мира": самого дерзкого и веселого объединения конца 1980-х - начала 1990-х, выросшего из компании школьных друзей. В экспозиции представлено более 200 произведений живописи, графики, объектов и работ на ткани, созданных в период с 1986-го по 1990 год", - говорится в сообщении.

Ряд акций и перформансов группы также реконструирован по фотографиям и документациям, поскольку художественная практика "Чемпионов мира" часто подразумевала создание работы и последующее ее немедленное уничтожение. Как отмечают кураторы, работа над выставкой напоминала "сложение элементов головоломки, детективное расследование, поиск "неизвестных чемпионов".

В группу молодых художников, назвавшихся "Чемпионы мира", входили Гия Абрамишвили, Константин Зведочетов, Константин Латышев, Борис Матросов, Андрей Яхнин и другие. Объединение московских авторов пародировало военно-спортивную организацию и бригадный метод работы, с одной стороны, и рок-н-ролльное хулиганство - с другой.

Группа знаменита своими абсурдными и часто хулиганскими акциями. В их числе "Взмахи радости", когда каждый из участников группы всеми подручными средствами рисовал что-то свое на прикрепленном к стене листе бумаги. Также "чемпионы" проводили акцию "Серое море", когда Абрамишвили привез бутылку воды из Белого моря, Звездочетов - из Черного, и участники вырыли небольшое отверстие в земле, смешав воду из обеих бутылок, и получилось Серое море, о чем были направлены соответствующие уведомления в официальные инстанции.

Группа просуществовала с 1986-го по 1988-й год, а в 1989-1990 годах некоторые участники продолжали создавать совместные станковые произведения.