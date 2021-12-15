Государственный Кремлевский дворец отметил юбилей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Государственный Кремлевский дворец (ГКД) в среду отпраздновал юбилей, на сцене выступили российские оперные, поп- и рок-исполнители. Шестьдесят лет истории страны и ее главной концертной площадки запечатлели в сценографии и музыкальных номерах, передает корреспондент ТАСС.

В Гербовом фойе ГКД два больших экрана демонстрировали черно-белую хронику подготовки котлована, запись первого спектакля в новом зале - "Лебединое озеро", партийный съезд, интерьеры дворца, обставленные по моде 1960-х годов, цветные кадры мероприятий с участием популярных сегодня артистов. Например, юбилейный фильм-концерт Аллы Пугачевой, который она снимала здесь два года назад.

"Поскольку нам 60 лет, мы решили пойти по прошедшим десятилетиям. Мне, например, было очень интересно посмотреть хронику новостей 1961 года", - рассказал ТАСС главный режиссер ГКД и один из авторов праздничного вечера Евгений Глазов.

В тот год первый человек отправился в космос, были поставлены спортивные рекорды, достигнуты успехи в промышленности и, конечно, построен самый большой на тот момент зал. "Нашей стране есть, чем гордиться", - констатировала ведущая вечера Анна Шатилова. Вместе с нею "прямиком из 1960-х годов" на ретро-автомобиле на сцену выехали соведущие Евгений Кочергин и Ангелина Вовк. 1980-2000-е годы зрители вспоминали с Владимиром Березиным и Татьяной Веденеевой, новейшую историю - с Яной Чуриковой, Валдисом Пельшем и Екатериной Стриженовой.

"С 2000 года началась серьезная модернизация дворца: зал, акустика, свет, сцена - все менялось. Сейчас это самая оснащенная площадка в столице и, думаю, вообще в России", - подчеркнул Глазов.

Звездные поздравления

Театр "Кремлевский балет", оперные исполнители Хибла Герзмава, Аскар Абдразаков, Анна Аглатова, Алексей Татаринцев, Полина Шамаева, Надежда Кадышева и ансамбль "Золотое кольцо", Кубанский казачий хор, певцы Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Валерий Леонтьев, Олег Газманов, Александр Буйнов, Филипп Киркоров, Валерия, Дима Билан, композитор Игорь Крутой, арт-группа "Хор Турецкого", группа "Браво", Сергей Шнуров и группировка "Ленинград" - вот неполный список артистов, поздравивших ГКД с юбилеем.

По просьбе ТАСС музыканты вспомнили, как впервые вышли на главную сцену страны. "Это было в 1980-х годах, давно. Тогда мне было непонятно: как это я, Розенбаум, вдруг в Кремлевском дворце съездов?" - поделился Александр Розенбаум. "Помню, что ноги могли немного дрожать, - признался художественный руководитель "Хора Турецкого" Михаил Турецкий. - Но за 25 лет, я уверен, раз 500 мы тут выступали".

"Выступать в Кремлевском дворце - это, конечно, определенный статус. Здесь выступали и выступают великие артисты. Для меня это, прежде всего, волнение: дворец огромный, и ты должен весь его "прокачать", зарядиться для этого очень сильно, - отметил Олег Газманов. - Я пожелаю людям, которые здесь работают, держаться. Они очень много работают и к тому же не всегда слушают ту музыку, которая им нравится. Тем не менее, они профессионалы: они делают звук, свет и удобство на всех уровнях для зрителей".

Государственный Кремлевский дворец (тогда Кремлевский дворец съездов) начал работать на территории Московского Кремля 17 октября 1961 года. В этот день в зрительном зале фрагментом балета "Лебединое озеро" открылся XXII съезд КПСС.