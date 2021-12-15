Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае выполнена примерно на 30%

БАХЧИСАРАЙ /Республика Крым/, 15 декабря. /ТАСС/. Реставрационные работы в Ханском дворце в Бахчисарае выполнены примерно на 30%. На восстановление уникального комплекса направлено уже около 400 млн рублей, рассказал в среду журналистам директор дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Крыма Илья Алымчев.

"Выполнены [работы] примерно процентов на 30 от общего объема. Реставрация запланирована на одном объекте. [Освоено] порядка 400 млн рублей", - сказал Алымчев.

Он уточнил, что работы проводятся в главном корпусе, гареме, графском и свитском корпусах, Соколиной башне. Кроме того, специалисты работают над восстановлением трех дюрбе (гробниц), ротонды, бани, кухни и набережной.

Как отметил Алымчев, также отреставрируют залы второго этажа Ханского дворца, закрытые для посетителей из-за аварийности более 20 лет. Их откроют для показа после 2023 года. Заведующая отделом Музея истории и культуры крымских татар Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Мерьем Сейтумерова уточнила, что речь идет о мужской половине дворца, комнатах и гардеробных. Всего после реставрации, по ее словам, доступны для экспозиции станут еще 1,5 тыс. кв. м площади дворца в разных корпусах.

Дворцовый комплекс был возведен в XVI веке, его общая площадь ранее составляла более 14 га, не считая парков, сейчас - не более 4 га. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства в XVI-XVIII вв., и на сегодняшний день это единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. В состав ансамбля "Ханский дворец" входят 16 объектов культурного наследия федерального значения и один объект культурного наследия регионального значения.