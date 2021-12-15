В "Русском доме" в Белграде представили книгу сербского автора "Планета Евтушенко"

БЕЛГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Презентация книги сербского автора Горана Лазовича "Планета Евтушенко" о жизни поэта прошла в среду в Российском центре науки и культуры ("Русский дом") в Белграде. Об этом сообщила пресс-служба "Русского дома".

Сообщается, что книга Лазовича основана на малоизвестных историях из жизни поэта, которые Евгений Евтушенко сам рассказал автору в личных беседах. В ней описываются встречи поэта с разными культурными деятелями Югославии, такими как Оскар Давичо, Добрица Чосич, Эмир Кустурица и другими, а также воспоминания поэта об участии в международном кинофестивале Fest в Белграде.

Лазович упоминает и рассказ Евтушенко о Милене из Панчева, в которую поэт был влюблен. В книгу также вошли избранные стихотворения и фотографии Евтушенко, а также газетные статьи, посвященные выходу фильма режиссера Александра Якова "Мир без границ Евгения Евтушенко".

Автор книги Горан Лазович - писатель, драматург и сценарист, является автором около 30 книг, которые были переведены на русский, французский, итальянский, японский и другие языки. Лазович является лауреатом медали им. Сергея Есенина в области поэзии (2017).