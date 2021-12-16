В Москве пройдет неделя "Тавриды. АРТ" с 16 по 23 декабря

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Неделя "Тавриды. АРТ" откроется в среду в Москве концертом симфонического оркестра и завершится 23 декабря. В эти дни также пройдут модный показ резидентов арт-кластера, шоу его резидентов и вручение премии "Легенды Тавриды", сообщили ТАСС в пресс-службе арт-кластера.

"Неделя "Тавриды. АРТ" в Москве пройдет уже во второй раз. Ключевой темой всех событий станут коллаборации - творческие и профессиональные. Главные действующие лица проекта - резиденты "Тавриды. АРТ", молодые творцы в возрасте от 18 до 35 лет. Они заявят о себе на значимых площадках Москвы, а также в эфирах популярных теле- и радиошоу", - сообщили в пресс-службе.

На площадке аэропорта "Домодедово" 16 декабря пройдет концерт симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета и модный показ брендов резидентов арт-кластера. Они также проведут для гостей мастер-классы по кастомизации одежды. На 18 декабря запланировано шоу резидентов арт-кластера на чеховском заводе "Энергомаш". "Действие шоу-спектакля заполнит пространство завода на 360 градусов, изменив его с помощью светового оформления, а видеопроекции станут дополнением к сюжетным ходам номеров", - рассказали организаторы.

Кроме того, в программе недели - музыкальный вечер "Есть только миг", который пройдет 19 декабря в фудмолле "Депо". Концерт посвящен 90-летию со дня рождения знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева. Резиденты арт-кластера вместе с детьми из проекта "Большая перемена" исполнят 13 популярных композиций в новой интерпретации совместно с джазовым ансамблем Академии джаза Игоря Бутмана.

Главным событием "Тавриды. АРТ" в Москве станет вручение премии "Легенды Тавриды". Это премия-признание, учрежденная молодыми деятелями культуры и искусств для своих мэтров, наставников, учителей. Победителями голосования в этом году стали телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко, искусствовед Ольга Свиблова и кинорежиссер Владимир Меньшов, который удостоен премии посмертно.

20 и 22 декабря команда "Тавриды" проведет социальную программу "Мир. Любовь. Искусство". Совместно с партнерами и благотворительными фондами резиденты выступят в социальных учреждениях Москвы и Московской области. Завершится программа мастер-классами от резидентов арт-кластера, которые пройдут 22 и 23 декабря.

О проекте

"Таврида. АРТ" - экосистема проектов, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре и искусстве. Организатор - АНО "Центр развития культурных инициатив". "Таврида. АРТ" входит в федеральный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Росмолодежи.