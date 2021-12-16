В Петербурге пройдет международный фестиваль клоунов в честь 100-летия Юрия Никулина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Международный фестиваль "Лучшие клоуны мира" откроется в четверг в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке. Собратья по веселой профессии из стран Европы, Азии, Америки соберутся вместе, чтобы отметить 100-летие со дня рождения своего русского коллеги народного артиста СССР Юрия Никулина.

"В этом году мы отмечаем не только 100-летие со дня рождения Юрия Владимировича, но и 75-летие с момента его трудоустройства в Союзгосцирк. Наш фестиваль призван напомнить о творчестве всемирно известного клоуна и дать возможность зрителям увидеть, как развивается это оригинальное искусство сегодня", - сказал журналистам глава Росгосцирка Сергей Беляков.

Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге - городе, который Юрий Никулин любил, отвечая взаимностью на любовь зрителей, и с которым была прочно связана его судьба. Организатором фестиваля стала Российская государственная цирковая компания - правопреемница Союзгосцирка, где Юрий Никулин отслужил почти полвека.

На манеже Цирка Чинизелли выступят клоуны Дэвид Ларибле (Италия), дуэт "Пакуин мл. и Анхело" (Мексика), Глейстон Гинер - клоун "БУБИ" (Бразилия), "ATAI Show" (Киргизия), а также россияне - клоунесса Ольга Скрипачева, комический дуэт "Franke & Franke", клоунское трио "Стэп & Джаз" под руководством Сергея Просвирнина, дуэт "Джемелли", клоунское трио "Без носков", клоун Эркин Саралаев.

Фестиваль продлится четыре дня. Причем третий его день - 18 декабря - точно совпадет со 100-летием появления на свет Юрия Никулина, который родился на Смоленщине, жил в Москве и как участник Великой Отечественной войны хранил среди боевых наград медаль "За оборону Ленинграда". В его честь на петербургском манеже родилось представление "Клоун", которое будет показано во многих городах России.