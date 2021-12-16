В Сербии открылась выставка, посвященная 100-летию прибытия в страну русских эмигрантов

БЕЛГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Выставка "Бела мати", посвященная 100-летию прибытия в Сербию русских эмигрантов, вынужденных покинуть родину после революции, открылась в городе Бела-Црква на востоке республики. Экспозицию торжественно открыл посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, сообщила в среду пресс-служба посольства на своей странице в Facebook.

Выставка проходит в городском музее Бела-Црквы. На ней представлены предметы из музейной коллекции, связанные с русской эмиграцией и свидетельствующие о богатом русском наследии в местной среде.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея, на выставке представлены "экспонаты музейного собрания города, включая мундиры кадетского корпуса, предметы быта, столовые приборы, картины и иконы, принадлежавшие русским эмигрантам, прибывшим в Сербию после революции в России". Отмечается, что на экспозиции также можно ознакомиться с историей русских кадетских корпусов, их эвакуацией из революционной России и возрождением кадетского образования на сербской земле. Отдельное внимание уделено женским институтам благородных девиц, продолжившим работать в королевской Югославии.

Посол Боцан-Харченко также посетил церковь Святого Иоанна Богослова, построенную в 1938 году русскими эмигрантами, русское кладбище, здание Мариинского донского института, а также другие объекты русского культурного наследия в муниципалитете Бела-Црква. Кроме того, дипломат посетил музей "Мемориальная кадетская комната", созданный потомком белоэмигрантов в Сербии Владимиром Кастеляновым.

В Бела-Цркве российский посол также встретился с главой этого муниципалитета Виолеттой Симич. В ходе беседы они обсудили основные направления сотрудничества с акцентом на культурно-гуманитарную составляющую, отмечает пресс-служба посольства.

Центр русской эмиграции

Город Бела-Црква является одним из важнейших культурных центров русской эмиграции на Балканах. После революции и гражданской войны свыше 40 тыс. эмигрантов из России нашли приют в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. В числе беженцев оказались учащиеся нескольких кадетских корпусов, а также воспитанницы Мариинского донского института благородных девиц. Учебные заведения были размещены в Бела-Цркве, став настоящим очагом культуры. Выпускниками кадетского корпуса и женского института стали несколько тысяч человек.

Со временем в Бела-Цркве появилось собственное русское кладбище, на котором в настоящий момент находится 650 русских захоронений. Здесь покоятся 19 генералов русской армии, камергеры императора, великие княгини, актрисы, ученые, священники, кадеты. Здесь также находится ряд безымянных могил, в которых погребены несколько десятков русских военнопленных времен Первой мировой войны.

В настоящее время кладбище не включено ни в один из официальных реестров. За ним ухаживают лишь немногие оставшиеся потомки белой эмиграции, живущие в Сербии. Также серьезную помощь оказывают потомки эмигрантов, которые съезжаются сюда из Канады, Австралии, Таиланда и других уголков мира. С течением времени некоторые могилы были утрачены.

Ожидается, что включение некрополя в правительственный список мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение, поможет обеспечить уход за кладбищем на регулярной основе, а также сохранить память о русских людях, умерших вдали от родины.