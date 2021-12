NYT: певец Брюс Спрингстин продал права на все свои песни компании Sony

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Американский певец и музыкант Брюс Спрингстин продал права на весь каталог своих песен музыкальному подразделению компании Sony. Об этом в среду сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По его сведениям, сделка будет закрыта в ближайшие недели, ее сумма может превысить полмиллиарда долларов, что станет самым дорогостоящим музыкальным контрактом в истории.

Ранее полный каталог песен продал за рекордную сумму $300 млн Боб Дилан. Авторские права Пола Саймона были приобретены за $250 млн, Нила Янга - за $150 млн, а группы Red Hot Chili Peppers - за $140 млн. Активными покупателями были специализированные фонды, музыкальные компании и частные акционерные группы, инвестировавшие средства в легендарные композиции прошлого, которые сейчас резко выросли в цене.

Популярность Спрингстина, которому в сентябре исполнилось 72 года, резко возросла с выходом в 1984 году пластинки Born in the U.S.A. Семь песен с нее были выпущены в качестве синглов, и все попали в топ-10 музыкального парада журнала Billboard. Альбом 15 раз был признан платиновым в США (продано более 15 млн копий). Музыкант в 1994 году был удостоен премий "Золотой глобус" и "Оскар" за саундтрек Streets of Philadelphia к фильму Джонатана Демми "Филадельфия" (1993). В 2016 году он был награжден Президентской медалью Свободы.