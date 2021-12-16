Каталог по истории уральского искусства создадут в Екатеринбурге на президентский грант

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Синара" создаст онлайн-каталог по истории уральского искусства с конца XIX века при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе благотворительного фонда.

"Благотворительный фонд "Синара" создаст первый онлайн-каталог по истории уральского искусства. Научный онлайн-каталог произведений художников с конца XIX века до самых современных авторов появится в Екатеринбурге. Проект по развитию исследовательской и выставочной деятельности на базе "Арт-платформы" [реализуется] при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер программы - Галерея Синара Арт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для каталога уже отобраны почти 500 самых знаковых и показательных произведений, которые отображают художественный процесс Урала на протяжении полутора веков. "Отбор был сделан именно по уральской части коллекции, хотя с 2020 года собрание Галереи Синара Арт включает произведения российского искусства и даже работы художников постсоветского пространства. Весь онлайн-каталог будет строиться по десятилетиям. Мы хотим создать методологическую базу, которая может быть использована всеми, кто интересуется именами основных героев художественной сцены на Урале", - цитирует пресс-служба искусствоведа Дарью Костину.

Как считают в фонде, новый ресурс будет интересен не только любителям искусства, но и профессионалам. Каталог будет размещен на сайте "Арт-платформы".

Также в рамках проекта пройдут открытые лекции, семинары, дискуссии о развитии современного искусства, мастер-классы для школьников, студентов творческих факультетов и начинающих художников. "Студенты и начинающие художники научатся составлять и выпускать авторские арт-брошюры, а также представлять их в онлайн- и офлайн-форматах", - рассказала президент благотворительного фонда "Синара" Наталья Левицкая.

Фонд "Синара" является оператором благотворительной деятельности Трубной металлургической компании, Группы Синара. Реализует социально значимые долгосрочные программы в здравоохранении, образовании, культуре и спорте, оказывая поддержку некоммерческим и общественным организациям.