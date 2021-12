Два российских сериала получили награды Webfest Berlin

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские сериалы "Секреты семейной жизни" и "Кибердеревня" удостоены призов на фестивале веб-сериалов Webfest Berlin, который прошел в онлайн-формате с 13 по 15 декабря. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Лучшей комедией был признан российский сериал "Секреты семейной жизни" Шоты Гамисония, который также был отмечен спецпризом на российском фестивале Realist Web Fest, а лучшей драмой стали "Ночные ведьмы" из Казахстана", - отметили в пресс-службе.

Сериал "Кибердеревня" победил в категории "Лучший Sci-Fi/Фэнтези/Хоррор". У этого проекта уже более 12 млн просмотров на YouTube.

Всего в программе смотра было представлено 30 проектов из России, Франции, Испании, США, Бразилии, Канады, других стран. Церемония закрытия прошла также в онлайн-формате, было вручено девять наград. Гран-при получил сериал-антиутопия "Голодранцы" - швейцарский вариант "Голодных игр".

В номинации "Лучший пилот" победил сериал из Бразилии "Фальшивая жизнь" (Fake Live), а в документальной секции лучшим стал ливанский "Я Бейрут" (I Am Beirut) - оригинальный взгляд на город глазами местных художников видеоарта. Награда за художественные достижения досталась Пабло Пинаско (Pablo Pinasco) за операторскую работу во французском сериале Dhanasri, Julies and the ghosts.

Приз "Лучший актер/актриса" получил актерский ансамбль польского сериала "Сестры времени: Лучшая игра" (Time Sisters: The Ultimate Game), а лучшим немецким сериалом жюри признало драмеди Регины Гримм "Эмили и Кристин".

Миф о чисто русском юморе

"Хотим поблагодарить всех конкурсантов и уважаемое жюри за участие в фестивале. Мы рады, что, несмотря на онлайн-формат, фестиваль привлек внимание создателей веб-контента и представителей индустрии со всего мира. Также очень приятно, что международное жюри отметило российскую комедию, что говорит о том, что миф о чисто русском юморе - все-таки миф. Мы с нетерпением ждем следующего года и надеемся, что ситуация позволит нам провести фестиваль офлайн", - привели в пресс-службе слова владельца смотра Антона Калинкина.

В жюри смотра вошли немецкий актер Ханнес Хельман, казахстанский режиссер, сценарист, продюсер и актер Ерден Телемисов, вице-президент Beta Film GmbH по международным продажам и закупкам Леонид Годик и основатель Webfest Berlin Мередит Беркхолдер.

Деловая программа включала круглые столы, участники которых обсудили, как веб-фестивали помогают в продвижении веб-контента, а также феномен российских сериалов на международном рынке.

Webfest Berlin - один из первых в мире веб-фестивалей, в том числе благодаря ему формат веб-сериала занял свою нишу в мировой киноиндустрии. В этом году было получено около 2 тыс. заявок на участие из более чем 60 стран. Фестиваль проходит в Берлине с 2015 года. В прошлом году лицензию на проведение смотра приобрела компания Red Carpet Studio, которая занимается продвижением веб-контента и короткого формата и является организатором единственного в России веб-фестиваля Realist Web Fest.