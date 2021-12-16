В Москве представили мультсериал "Ну, погоди! Каникулы"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Предпоказ многосерийного мультипликационного фильма "Ну, погоди! Каникулы" прошел в четверг в столичном кинотеатре "Художественный", создатели подчеркивают, что эту историю стоит воспринимать не как продолжение советского мультфильма, а как новый сериал.

"Мы почти два года работали над проектом "Ну, погоди! Каникулы!", потому что очень любим "Ну, погоди!". Все это время с момента как новая команда пришла на "Союзмульфильм", это пять лет, мы получили постоянный запрос от зрителей на продолжение "Ну, погоди!" в той или иной форме. Я обращаю внимание, что это не продолжение "Ну, погоди!", это абсолютно новый сериал, новый формат", - отметила перед показом первых трех серий председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Она добавила, что главные герои мультфильма остались прежними - это Заяц и Волк, но появились и новые персонажи. Среди них косуля Уля, барсук Тим, и ежик Шу.

"Последние классические "Ну, погоди!" вышли 35 лет назад. Это единственный существовавший в советское время сериал "Союзмультфильма", который до сих пор известен и любим. До сих пор более 50% россиян называют "Ну, погоди!" своим самым любимым мультфильмом. Он входит стабильно в 20-ку самых любимых и узнаваемых брендов в анимации. Это значит, что мы еще много лет будем смотреть старое советское "Ну, погоди!", а современные дети будут смотреть тот новый сериал, который создаем мы", - отметила Слащева.

Премьера нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" состоится 17 декабря. Первая серия "Лунапарк" будет показана в сети уличных цифровых экранов медиахолдинга MAER. Ее увидят на 79 крупноформатных медиаэкранах, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми, Уфе. Посетители торговых центров и прохожие по всей стране смогут посмотреть два эксклюзивных сеанса в 08:30 и 18:00, которые начнутся на всех экранах одновременно.

В этот же день, 17 декабря, четыре новых эпизода мультсериала "Лунапарк", "На чемоданах", "Быстрее, выше, сильнее" и "Пляж" станут доступны подписчикам киносервиса Okko. Спустя три дня мультсериал будет транслироваться в эфире телеканалов "Карусель" и "Мульт", а также будет доступен на официальном аккаунте "Союзмультфильма" "Вконтакте". Киностудия начала работать над новым циклом мультфильмов "Ну, погоди!" в 2020 году. Креативным продюсером ленты выступил Андрей Жидков, режиссером - Максим Волков. В разработке сценариев также принимал участие Вячеслав Благодарский - опытный сценарист проектов Comedy Club, "Прожектор Перис Хилтон".