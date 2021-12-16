Третьяковская галерея расширит инклюзивный проект "Добрый музей"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Третьяковская галерея планирует модернизировать здание своего культурного центра в Толмачах в Москве, чтобы принимать больше детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта "Добрый музей". Об этом сообщила в четверг генеральный директор галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы понимаем, что 44 ребенка, с которыми ведется постоянная работа, - это невероятно мало. При этом в пространство в Малом Толмачевском переулке в том виде, в котором оно было построено 25 лет назад, невозможно въехать детям-инвалидам на колясках. Мы планируем превратить это пространство в особенный центр для занятий с этими детьми, для организации выставок. Мы хотели бы, чтобы они проводили там больше времени", - отметила Трегулова.

Помимо того, чтобы приспособить здание для маломобильных граждан, запланирована техническая модернизация, а также создание рекреационной зоны, где посетители смогут отдохнуть и перекусить. "То, как мы планируем это сделать, позволит нам принимать до 40 человек в неделю", - сказала глава Третьяковской галереи.

Организаторы также надеются привлечь к обучению новых воспитанников тех, кто уже прошел пятилетний курс занятий.

В музее с 2013 года действует программа "Лучше вместе", в рамках которой проводятся выставки и праздники для подростков с синдромом Дауна и аутизмом, специалисты проводят занятия, помогающие раскрыть креативные способности ребят. "Иногда родители говорят, что Третьяковская галерея - это единственное место, куда они могут приводить своих детей", - рассказала Трегулова. За эти годы возрастной диапазон слушателей расширился до 44 лет.

Проект модернизации поддерживает Благотворительный фонд Владимира Потанина. "Фонд Потанина существует почти 23 года, и все эти годы главной стратегической задачей было не просто поддерживать инициативные сферы общественной жизни, не просто искать лучшие музейные проекты, поддерживать талантливых студентов или искать качественных преподавателей. Для фонда всегда было важно формировать в разных сферах те институции, ту инфраструктуру, которая будет работать вне зависимости от того, какие конкурсы проходят в этом году, какие люди какие проекты делают в том или ином периоде", - пояснила председатель Совета Благотворительного фонда Владимира Потанина Лариса Зелькова.