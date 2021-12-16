В список наследия ЮНЕСКО внесли игры кочевников и узбекское искусство бахши

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла в репрезентативный список нематериального культурного наследия игры кочевников и узбекское искусство бахши. Об этом сообщает в четверг пресс-служба организации.

"Культурное наследие киргизского народа неразрывно связано с кочевым образом жизни. Однако в советские годы, когда они были вынуждены перейти к оседлому образу жизни, многие элементы, в том числе традиционные игры, оказались под угрозой. После обретения независимости в 1991 году местные общины в Кыргызстане начали работу по возрождению и прославлению своей традиционной культуры", - говорится в коммюнике. В нем отмечается, что после конференции специалистов по традиционным играм, прошедшей в 2007 году, удалось определить приоритеты работы по сохранению культурной традиции и сбору данных по всей стране.

Всемирные игры кочевников - международные соревнования по этническим видам спорта. В их основу легли народные виды спорта стран Центральной Азии. Впервые эти состязания провела Киргизия в 2014 году и с тех пор международные соревнования проводились каждые два года. В 2018 году в III Всемирных играх кочевников приняли участие около 2 тыс. спортсменов из нескольких десятков стран, которые боролись за награды в 37 видах национального спорта, в том числе в кок-бору (козлодрании), перетягивании палки, конных скачках, охоте с ловчими птицами, интеллектуальных играх и так далее. В общекомандном зачете первое место заняла киргизская сборная, на втором месте Казахстан, на третьем - Россия.

После третьих игр было решено проводить их в разных странах. Четвертые, в частности, в 2020 году, согласилась принять у себя Турция. Однако, из-за пандемии COVID-19 мероприятие предварительно было решено перенести на 2021, а затем - на 2022 год.

В то же время пресс-служба опубликовала поздравления и для Узбекистана в связи с внесением в список литературное и музыкальное искусство бахши. "Эпическая поэзия играет решающую роль в музыкальном и поэтическом наследии узбеков и каракалпакцев Узбекистана, - говорится в коммюнике ЮНЕСКО. - Искусство бахши - важная часть узбекского образа жизни, и сказители всегда приветствуют гостей на семейных церемониях, ритуалах, государственных праздниках и народных гуляниях".

Эта традиция подразумевает изложение стихов в жанре "достон", основанных на мифах, легендах, народных сказках и легендарных песнопениях, под аккомпанемент музыкальных инструментов, включая домбру и кобуз. "Эти произведения обращаются к различным темам, таким как патриотизм, приверженность, любовь, дружба и солидарность, - говорится в описании этой традиции на сайте ЮНЕСКО. - Рассказчики, которых также называют бахши, излагают истории по памяти, соблюдая культурные традиции и обычаи".

Марокканская тбурида

Кроме того, ЮНЕСКО внесла в репрезентативный список нематериального культурного наследия тбуриду - вид конного состязания, считающегося давней традицией и визитной карточкой Марокко, сообщила местная газета Le Matin.

Власти Марокко приветствовали решение ЮНЕСКО, отметив, что внесение тбуриды в список является "международным признанием уникального в мире арабов-амазигского цивилизационного наследия, с которым марокканцы очень связаны".

"Тбурида - это старинный обычай, благодаря которому устанавливаются прочные отношения между человеком и лошадью, прославляется традиционное искусство и умение наездников, - говорится в коммюнике постоянного представительства Марокко при ЮНЕСКО. - Тбурида также важна для культурной самобытности и коллективной памяти Марокко, общин королевства".

По мнению властей королевства, "тбурида с давних пор глубоко укоренена в марокканской культуре и тесно связана с проводимыми в стране празднествами и фестивалями". Она сочетает в себе "многочисленные аспекты нематериальной культуры Марокко, в частности, умения, навыки и ритуалы, относящиеся к изготовлению традиционной одежды, ремесленных изделий, а также устному творчеству, касающемуся практики конного спорта".

В начале XXI века, при нынешнем короле Мухаммеде VI, в Марокко началось возрождение тбуриды, как очень важной части культурно-исторического наследия страны, отражающего черты марокканского национального характера, передающегося из поколения в поколение.

Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества в настоящее время включает около 500 элементов. ЮНЕСКО постоянно пополняет этот список, включая в него обычаи, знания и навыки из разных стран и регионов, передаваемые из поколения в поколение. Среди наиболее заметных видов нематериального культурного наследия можно выделить устные традиции, социальные практики, различные ритуалы и праздники.

О конном состязании

Марокканская тбурида - это и яркое, экзотическое зрелище, и увлекательное соревнование, которое до последнего момента держит зрителей в напряжении. Она берет начало в Средневековье, ориентировочно в XV веке, и имитирует нападение конницы арабских или берберских племен на противника.

Тбурида (производное от слова "баруд" - пушечный порох) сочетает в себе элементы военного парада, конного спорта и костюмированного шоу. Его суть состоит в том, что от 11 до 15 всадников из команд ("сорб" - на марокканском диалекте) по сигналу своего лидера срываются с места и скачут по площадке (называется "махрак", длина составляет от 150 до 200 метров) до определенной отметки, где производят холостые выстрелы из мушкетов.

Задача участников - продемонстрировать мастерство верховой езды и выполнить все элементы, включая выстрел, синхронно. Специальное жюри, определяющее команду-победителя, оценивает также красоту, аккуратность одежды и амуниции, внешний вид всадников, например, кафтаны, брюки, сапоги, тюрбаны, кинжалы.

Тбурида часто устраивается по случаю национальных праздников, сбора урожая, свадебных церемоний, приезда важных гостей и по другим торжественным поводам. Популярность старинного обычая в Марокко растет столь быстро, что в последние годы почти по всей стране появились женские команды, которые в резвости и, конечно, в грациозности исполнения отдельных элементов вполне успешно бросают вызов мужчинам.