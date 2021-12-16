В Петербурге представлена книга о режиссере Валерии Фокине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Книга театроведа Александра Чепурова "Валерий Фокин" представлена в четверг на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС. Новинка вышла в издательстве "Молодая гвардия" в серии "Жизнь замечательных людей: Биография продолжается…".

"Огромным подарком для меня было то, что это особая серия "Биография продолжается" - об активно действующих крупных личностях нашей современности. Мне было интересно рассказать о творческой биографии такого крупного режисера, как Валерий Фокин, который открыл многие перспективные страницы истории нашего театра, который в своей творческой биографии связал две наших столицы - Москву и Петербург. Получилось органическое соединение этих двух начал в русской культуре в творчестве одного художника", - сказал на пресс-конференции Александр Чепуров.

Как отметила профессор РГИСИ, кандидат искусствоведения Елена Горфункель, особенность книги заключается в том, что ее автор - историк, поэтому он может организовать дистанцию между собой, своей наукой и живым театральным процессом.

Принявший участие в презентации герой книги выразил признательность Александру Чепурову за его труд. "Меня особенно греет, что в названии книги есть слова "Биография продолжается". У меня есть несколько желаний театральных, театр мне еще до конца не надоел. И я надеюсь, что в продолжение биографии, если бог даст, что-то смогу в этом смысле еще сделать", - сказал Фокин.

В книге рассказывается о важнейших этапах жизни народного артиста России Валерия Фокина - его спектаклях, вошедших в историю отечественной сцены, его работе у с прославленными артистами, драматургами, художниками, о создании в Москве Центра имени Всеволода Мейерхольда. Особый раздел книги - почти два десятилетия руководства старейшей сценой - Национальным драматическим театром России - легендарной Александринкой, где сейчас и продолжается творческая биография режиссера.