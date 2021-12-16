Юбилейный виниловый диск уральского оркестра вышел в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Виниловый диск Уральского академического филармонического оркестра вышел к его 85-летнему юбилею в Екатеринбурге. Альбом записан после почти полувекового перерыва с момента выхода последнего винилового диска оркестра, сообщили в четверг в пресс-службе филармонии.

"По случаю юбилея оркестр выпустил новый виниловый диск. Альбом, записанный Reachsound.Art, стал седьмым винилом УАФО (Уральского академического филармонического оркестра - прим. ТАСС), вышедшим после почти полувекового перерыва", - сообщили в пресс-службе.

В новом альбоме можно услышать знаковые для оркестра сочинения: "Франческа да Римини" Чайковского, "Румынская рапсодия № 1" Энеску и Вальс Равеля. Эти произведения коллектив исполнял в концертных залах Мариинского театра, Санкт-Петербургской филармонии, концертного зала имени Чайковского (Москва), а также в Плейеле (Париж) и Венском Концертхаусе.

Также в завершении юбилейного года оркестр представил свой новый визуальный стиль. Как сообщают в пресс-службе, руководство филармонии считает, что новый логотип поможет закрепить визуальный образ оркестра среди слушателей - он будет сопровождать записи, широко представленные на стримминговых платформах бельгийской фирмы Outhere Music.

Уральский филармонический оркестр известен в России и за рубежом, имеет несколько десятков дисков, выпущенных известными лейблами Франции, Великобритании, Швейцарии, Германии. Свердловская государственная академическая филармония - одна из старейших в России (1936), в 2021 году она также празднует 85-летний юбилей со дня основания. Включена в реестр объектов культурного достояния Свердловской области. В 1998 году была признана в России "Филармонией года".

Outhere Music - одна из крупнейших в мире независимых компаний по производству классической, современной и джазовой музыки, выпускающая более 150 новых альбомов в год.