Фестиваль "Лучшие клоуны мира" открылся в Петербурге в честь 100-летия Юрия Никулина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Интернациональный клоунский парад в честь 100-летия со дня рождения народного артиста СССР Юрия Никулина прошел в четверг в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке. Здесь открылся международный фестиваль "Лучшие клоуны мира" при участии коверных из стран Европы, Азии, Америки.

Всех их собрал в одну фестивальную семью любимец россиян всех поколений Юрий Никулин, не раз блиставший на этом манеже. Его любили за демократичный нрав, доброту и истинную народность дара.

"Такую компанию нам непросто было собрать в год, когда из-за пандемии отменили даже престижный фестиваль в Монте-Карло. Мы гордимся, что нам это удалось. Клоунский фестиваль - это как раз то, что сейчас нужно нашему зрителю", - сказала на пресс-конференции перед открытием исполнительный продюсер фестиваля "Лучшие клоуны мира", главный режиссер "Росгосцирка" Елена Петрикова.

Вновь приехал выступить перед петербуржцами любимец горожан итальянский клоун Дэвид Ларибле. "В это непростое для мира время, когда встречаешь так много грустных и озабоченных людей, нужно поднимать им настроение. И никто в мире не сможет сделать это лучше, чем клоуны. Они могут заставить три поколения зрителей смеяться над одними и теми же вещами. Я очень рад снова вернуться в Санкт-Петербург. Это город, который я очень люблю", - признался знаменитый клоун. Он добавил, что итальянцы особенно любят выступать в цирке на Фонтанке, который построил их соотечественник Гаэтано Чинизелли.

Из самых экзотических участников фестиваля можно назвать дуэт "Пакуин мл. и Анхело" из Мексики, откуда в Россию никогда еще не приезжали клоуны. И они рады возможности пообщаться с коллегами из разных стран и, возможно, обменяться опытом.

Среди других участников - Глейстон Гинер - клоун "Буби" из Бразилии, "ATAI Show" (Киргизия), а также россияне - клоунессы Ольга Скрипачева и Наталья Майхровская, комический дуэт "Franke & Franke", клоунское трио "Стэп & Джаз" под руководством Сергея Просвирнина, дуэт "Джемелли", клоунское трио "Без носков", клоун Эркин Саралаев.

Фестиваль продлится четыре дня. Он пришел на смену юбилейному представлению "Клоун", с большим успехом прошедшему на этой арене с доброй памятью о Юрии Никулине. Теперь это представление отправляется в тур по государственным циркам страны.