Специальный премьерный вечер новогодней комедии "Елки 8" состоялся в Москве

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Специальный показ комедии "Елки 8" состоялся в четверг в пространстве столичного Arbat Hall в формате предновогоднего вечера с мандаринами и подарками, гостей приветствовали исполнители ролей Иван Ургант, Филипп Киркоров, Ольга Бузова и другие звезды, передает корреспондент ТАСС.

"У нас была сборная команда, я выступил режиссером одной новеллы. Правило "Елок" всегда было таким: каждый режиссер снимает по одной новелле, которые после соединяются в большую новогоднюю историю. <…> Советская классика остается вечной, а к ней добавляются современные новогодние фильмы. Успех "Елок" в душевности, в доброте, в народности, в том, что они про регионы. Их очень любит страна", - рассказал журналистам режиссер одной из новелл и продюсер Антон Богданов.

Главный саундтрек к картине - песню "Раненый" - исполнил Филипп Киркоров, который также сыграл одну из ролей. "Фильм "Елки" - это то, без чего мы уже не можем представить себе Новый год", - отметил певец. Он поднялся на сцену вместе с командой проекта, компанию возле микрофона ему составила Ольга Бузова, которая в этот вечер появилась перед гостями с эффектным бантом на голове. "Я безумно счастлива, что продюсеры наконец-то поняли, кого не хватало в этой истории под названием "Елки". Мне очень приятно, что я приняла участие в съемках. Я снималась в Тюмени, хочу выразить Тюмени огромную благодарность. <…> Фильм правда классный", - поделилась артистка.

В центре сюжета новой комедии оказывается девочка Глаша, которая очень хочет исполнить свою мечту, и помочь ей в этом соглашается новый друг Витя. Их родители - мама Глаши в исполнении Дарьи Мороз и папа Вити в исполнении Антона Богданова - отправляются на поиски сбежавших детей, а остальные герои так или иначе помогают Глаше исполнить ее самое заветное желание, от этого зависит, продолжит ли она верить в новогодние чудеса.

Голосом рассказчика стал Константин Хабенский, роли в проекте исполнили Иван Ургант, Сергей Светлаков, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и другие артисты. "Всех я сегодня поздравляю, желаю здоровья. И всех с наступающим Новым годом", - обратился к гостям Ургант.

Первая часть франшизы "Елки" вышла на экраны в 2010 году. Традиционно фильмы состоят из нескольких новелл, действие которых разворачивается 31 декабря. Новые "Елки", которые выходят в прокат 16 декабря, перенесут зрителей в Нижний Новгород, Тюмень, Пермь, Саранск, Уфу, Красноярск, Екатеринбург и Зеленоград. Новеллы для "Елок 8" сняли Антон Богданов, Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варвара Маценова, Яков Юровицкий. Созданием комедии занимались компания Bazelevs и онлайн-кинотеатр IVI, где "Елки 8" также выйдут под Новый год.