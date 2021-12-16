"Русский силуэт" представил арт-календарь с актрисами в образах героинь сказок

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Русский силуэт" в четверг представил арт-календарь на 2022 год "Книга сказок", в котором известные российские актрисы предстали в образах сказочных героинь. Презентация прошла в музее "Собрание" в сопровождении fashion-шоу от Вячеслава Зайцева, передает корреспондент ТАСС.

"Мы живем в непростое время, и мы все заслужили каких-то чудес и волшебства. Поэтому в этом году мы обратились к теме сказки, мы все воспитаны на сказках - это нас воодушевляет, дает крылья. Поэтому мы пригласили наших профессиональных дизайнеров и начинающих выбрать темы, которые им ближе в русских сказках. Конечно, там есть и добро, и зло: и ведьмы, и кикиморы, но добро всегда побеждает. Мы хотели предостеречь от опасности весь мир, чтобы все были едины, в работе, радости, творчестве", - сказала на презентации президент фонда Татьяна Михалкова.

Актриса Агния Кузнецова снялась для календаря в образе Птицы Сирин, Ольга Дибцева предстала Кикиморой, Ольга Волкова - Чернавой, дочерью Морского царя, Анастасия Стежко - Жар-Птицей, Александра Ребенок - Хозяйкой Медной горы. На страницах календаря также можно увидеть Василису Прекрасную, Шамаханскую царицу, Красную Шапочку, Лису Патрикеевну и Червонную королеву. В съемках также участвовали актрисы Елена Лядова, Татьяна Арнтгольц, Екатерина Волкова, певица Нина Шацкая и другие.

"Обычно я играю положительных персонажей, но образ Королевы-ведьмы мне пришелся по душе. Это воплощение не только темной энергии, но и женской, мудрой, решительной. Я чувствовала себя невероятно гармонично. А за потрясающее черное платье, которое село идеально, спасибо дизайнеру Джемалу Махмудову", - процитировали в пресс-службе фонда актрису Анну Чурину.

Костюмы для съемок подбирали Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев, Анастасия Задорина, Татьяна Парфенова, Яна Расковалова, Олег Овсиев (Viva Vox), Алена Ахмадуллина, Лиза Романюк (Vemina), Андрей Пономарев, Игорь Гуляев, Сергей Сысоев, Джемал Махмудов и финалист Международного конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт" Никита Ведерников из Белоруссии. Презентацию арт-календаря сопровождал показ Вячеслава Зайцева - образы моделей также напоминали сказочных героинь. Кроме того, свою коллекцию представила начинающий художник моды Анастасия Сидорова из РГУ им. А.Н.Косыгина.

Благотворительный фонд "Русский силуэт" создан в 1997 году для поддержки молодых дизайнеров, а также сохранения национальных культурных традиций. Возглавляет фонд член-корреспондент Российской академии художеств Татьяна Михалкова.