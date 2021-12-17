В Петербурге впервые откроется выставка работ фотографа Хельмута Ньютона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Выставка работ немецкого и австралийского фотографа Хельмута Ньютона, который оказал значительное влияние на сферу fashion-фотографии, открывается в петербургском музее "Эрарта" в пятницу.

"Мы показываем такого Хельмута Ньютона, которого раньше в Петербурге и России не показывали. Действительно, были выставки в Москве. И наша выставка не специальная ретроспектива, мы не планировали делать ретроспективу: мы хотели показать такого Хельмута Ньютона, какого в России знают мало. Выставка работ Хельмута Ньютона проходит в Петербурге впервые", - сообщила ТАСС директор по внешним связям музея "Эрарта" Екатерина Атоян-Милюкова.

Посетители смогут увидеть более 70 работ фотографа, среди которых портреты художника Энди Уорхола, модельера Карла Лагерфельда, художника, графика и фотографа Дэвида Хокни и других мировых звезд. Как отмечают организаторы выставки, на экспозиции представлены фотографии наиболее значимого в творчестве легендарного мастера периода: именно работы 1970-х и 1980-х годов шокировали и поражали публику до глубины души.

Хельмут Ньютон родился в 1920 году. В 1980-х фотограф сосредоточился на портретной фотографии: снимал Катрин Денев, Стинга, Софи Лорен, Монику Беллуччи, Сигурни Уивер, Джейн Биркин. А его работа с Синди Кроуфорд "Дама с доберманом" до сих пор считается одним из самых популярных снимков современности.