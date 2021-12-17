В Петербурге пройдет бенефис прима-балерины Михайловского театра Анжелины Воронцовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Бенефис прима-балерины Михайловского театра Анжелины Воронцовой пройдет в пятницу при участии солистов из театров России и из Парижа. Вечер состоится в день рождения танцовщицы на сцене, где она вот уже восемь лет исполняет главные партии в балетах классического репертуара.

Режиссером праздничного вечера выступил народный артист России Николай Цискаридзе, первый партнер Анджелины на сцене Большого театра.

"Анжелина Воронцова свои первые серьезные шаги в большом балете сделала со мной как с партнером и как с педагогом. Сегодня я наслаждаюсь ее талантом, ее творчеством, и очень горжусь тем, какой балериной она стала", - сказал журналистам Николай Цискаридзе. Он добавил, что сам выйдет на сцену со своей любимой ученицей, и они сделают "своего рода аллюзию на свое предыдущее совместное театральное творчество". Ожидается, что это будет хореографическая композиция "Павлова и Чекетти" Джона Ноймайера, которая запомнилась петербургским балетоманам в исполнении Ульяны Лопаткиной.

Среди других партнеров Анжелины на праздничном вечере будут танцовщики из Парижа, Москвы и Санкт-Петербурга. Этуаль Парижской оперы Стефан Бюйон исполнит с Анжелиной дуэт из "Собора Парижской Богоматери" Мишеля Жарра в постановке Ролана Пети. В дуэте с солистом Михайловского театра Никитой Четвериковым прима исполнит па-де-де из балета Риккардо Дриго "Талисман". В свадебном дуэте Китри и Базиля из "Дон Кихота" Воронцова выйдет с премьером Большого театра Денисом Родькиным.

Свое участие в гала-концерте подтвердили приглашенная прима-балерина Большого театра Мария Александрова, прима Мариинского театра Екатерина Кондаурова, премьер Большого театра Владислав Лантратов, солист Мариинского театра Роман Беляков. Балетную труппу Михайловского театра будут представлять Ирина Перрен, Анастасия Соболева, Виктор Лебедев, Марат Шемиунов.

Анжелина Воронцова окончила Московскую государственную академию хореографии по классу Натальи Архиповой и в 2009 году дебютировала на сцене Большого театра, где танцевала до 2013 года. Затем она перешла в Михайловский театр, в котором ее творческая биография продолжается с большим успехом.