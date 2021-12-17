Эрнст считает, что существование киноотрасли сейчас возможно только при господдержке

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Киноотрасль в России сейчас полностью опирается на государственную поддержку. Об этом на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

"Безусловно, сейчас существование этой отрасли возможно только при государственной поддержке. Развитие национального зрительского кинематографа всегда ограничено размером национального рынка и теми объемами сборов, которые он может формировать. Этого объема никогда не хватает для обеспечения системной окупаемости национального зрительского кино, сравнимого по своим качествам с голливудской продукцией. Именно этот дисбаланс нивелируется средствами государственной поддержки", - указал Эрнст.

Некоторые государства, по его словам, считают эти меры недостаточными и закрывают национальные рынки для иностранного контента, за счет этого обеспечивают сохранение национального кинематографа. "Мы не пошли по этому пути и правильно сделали, потому что сильный национальный кинематограф формируется только в острой конкуренции с самыми сильными игроками мирового кино", - отметил он.

Эрнст также напомнил, что зрительский кинематограф пришел в упадок еще до распада СССР. "Но с распадом потеряли его окончательно. Мы ушли с карты мирового кино. Но так продолжалось недолго. В период нулевых наши кинематографисты напомнили о себе чередой успехов, стоивших тогда титанических усилий. В ответ на эти успехи в 2010 году государство стало оказывать системную государственную поддержку зрительскому кино. За эти годы на производство зрительских фильмов было направлено 50 млрд рублей. За 10 лет с нуля построили отрасль. Наша страна, выпуская 180 фильмов в год, занимает 12-ю строчку по объему национального кинопроизводства", - отметил глава Первого канала. По его словам, отрасль создает продукт, который экспортируется в 125 стран.

Риски и потери

Эрнст заметил, что сейчас вновь есть риск потери достигнутого уровня. "То, что мы с большим трудом достигли, рискуем вот-вот потерять. Сначала пандемический удар при всей чудовищности его человеческих последствий по сути обеспечил еще и сокращение нашего национального рынка: девять месяцев простоя кинотеатров в 2020 году и 40% падения посещаемости в 2021. Это падение по сути разрушает экономическую модель создания полнометражного зрительского контента, делая его еще более зависимым от средств государственной поддержки", - указал он.

В отрасли, отметил глава Первого канала, произошли коренные изменения, сменился основной заказчик. Сегодня заказчиком контента становятся онлайн-платформы. Объем этого заказа на порядок превышает то, что было в индустрии ранее. Только в этом году суммарные вложения площадок превысили 50 млрд рублей, а в следующем году будет еще больше, прогнозирует Эрнст. "При этом в зрительском кино, от которого непосредственно зависит уровень национального кинематографа, мы запустили в 2021 году в производство, смешно сказать, только семь фильмов, распределив 1 млрд 600 млн рублей. Этот дисбаланс кладет отрасль на лопатки. Абсолютно все, кто может создавать контент, уже на эксклюзивных контрактах у онлайн-платформ. Стоимость всего производства только за этот год выросла на 35%, в следующем году этот рост усилится", - сказал Эрнст.