Матвиенко предложила оснастить все школы и детсады российскими музыкальными инструментами

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова полностью оснастить музыкальными инструментами отечественного производства все российские общеобразовательные и музыкальные школы, а также детсады.

"Сегодня в рамках нацпроекта "Культура" идет оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами отечественного производства. Я помню, еще в 2016 году наш известный пианист Денис Мацуев в сердцах с такой хорошей эмоцией сказал, что в России нет ни одного завода, ни одной фабрики, которые изготавливают рояли и пианино. Сегодня прошло пять лет, ситуация кардинально изменилась", - сказала Матвиенко в пятницу на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Она добавила, что министерство культуры во взаимодействии с Минпромторгом практически на 50% оснастило детские школы искусств и все училища в сфере культуры отечественными музыкальными инструментами. "Давайте продолжим активно поддерживать эту отрасль, создавать условия, чтобы вся линейка музыкальных инструментов могла выпускаться. Мы школы, детские сады, музыкальные школы должны полностью насытить, у нас есть потенциал и для экспорта этой продукции", - сказала Матвиенко, обращаясь к Мантурову.

По ее словам, в детские школы искусств и училища в сфере культуры всего было поставлено 4 тыс. пианино, более 3 тыс. духовых инструментов, почти 2,5 тыс. ударных инструментов российского производства. "Этим реально хочется гордиться. Начинали с полного развала, была полностью развалена эта отрасль промышленности, сегодня мы видим, как она возрождается. Радость за наши музыкальные школы, где ребята могут получать образование на новых инструментах отечественного производства", - отметила Матвиенко.