В мэрии Москвы в 2022 году начнут проводить музыкальные концерты

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Музыкальные концерты в здании мэрии Москвы начнут проводить в 2022 году. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор "Москонцерта" Илья Бачурин на пресс-показе шоу "Музыкальные вечера на Тверской".

"Дальше здесь могут быть мероприятия другого рода. Я надеюсь, что [это будут] концерты больших солистов, а также здесь смогут выступать камерные коллективы. Белый зал оказался очень хорошим с точки зрения акустики. Она здесь так же прекрасна, как и интерьеры", - сказал Бачурин. Он добавил, что многие артисты классической музыки заинтересованы в том, чтобы выступать в здании мэрии Москвы.

"Нам нужно продумать несколько вещей перед стартом концертов: маркетинг и продажи билетов. Мы планируем делать в январе-феврале иммерсивные спектакли. Концерты будут также в 2022 году, но пока точных дат у нас нет", - сказал генеральный директор.

Первое культурное мероприятие в здании мэрии Москвы состоится 25 декабря. В этот день пройдет премьера иммерсивного спектакля "Музыкальные вечера на Тверской".