Вручение премии Russian Creative Awards впервые пройдет в Москве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Вручение национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards (RCA) впервые состоится в Москве, церемония пройдет в субботу в зале "Зарядье". На соискание премии поступило свыше 3 тыс. заявок, сообщила директор Российской креативной недели Марина Абрамова.

"Всего было собрано больше 3 тысяч заявок из 72 регионов", - сказала она, отметив, что в следующем году организаторы ждут еще больше соискателей.

Номинации

Заявки оценивал экспертный совет и сформировал шорт-лист в десяти номинациях. "Первый критерий отбора - это чтобы человек или компания сделали что-то совершенно новое для страны, для бизнеса, - пояснила Абрамова. - Каждый, кто вошел в шорт-лист, является пионером в своей сфере".

В номинации "Креативный регион" представлены Москва, Ульяновская область, Нижний Новгород, Республика Саха (Якутия), ХМАО-Югра. В финал в категории "Продюсер года в сфере креативных индустрий" прошли сооснователь и креативный директор Sila Sveta Александр Ус, основатель и директор АНО "Агентство развития Сысерти" Ян Кожан, генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская и другие.

В шорт-листе номинации "Менеджер года" указаны генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина, генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, арт-менеджер, искусствовед, сооснователь и генеральный директор российского фонда поддержки современного искусства V-A-C Тереза Мавика. В категории "Меценат" значатся Фонд развития интернет-инициатив, фонд "Искусство, наука и спорт", фонд V-A-C, корпорация "Ростех" и фонд "Собрание".

Также будут объявлены победители в номинациях "Стартап года / Прорыв года", "Образовательный проект в сфере креативных индустрий", "Креаполис года (креативный кластер/ пространство)", "Новый культурный код", "Лучший креативный проект индустриального сектора" и "Коллаборация года в сфере креативных индустрий".

Гости церемонии увидят междисциплинарную постановку под руководством режиссера Максима Диденко при участии поэта и писателя Льва Рубинштейна. Их ждет выступление дирижера Теодора Курентзиса и его оркестра MusicAeterna, балет Ильи Оши. Видеохудожник Алан Мандельштам прямо в процессе церемонии будет снимать фильм о ее главных героях.

Церемония награждения Russian Creative Awards завершит Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития, провозглашенный ООН.

О премии

Организаторами RCA выступили дирекция "Российской креативной недели", АНО "Креативная экономика" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Задача премии - выявить и поддержать проекты с инновационным подходом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и общественности. Как сообщила ранее ТАСС Абрамова, RCA вошла в официальную программу мероприятий Международного года креативной экономики в целях устойчивого развития, объявленного ООН.

Главный приз представляет собой скульптуру в виде "семечки". Концепцию придумали студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Награда создана из сплава металлов, весит почти полтора килограмма.

Агентство ТАСС выступает информационным партнером премии.