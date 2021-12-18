Театр "На Моховой" в Петербурге покажет спектакль по роману "Сто лет одиночества"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Редкий по масштабу спектакль "Буэндиа" по роману нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества" покажут студенты Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Спектакль поставлен в двух частях и будет показан в два вечера - в субботу и воскресенье - на сцене Учебного театра "На Моховой".

Такую серьезную работу проделали студенты четвертого курса мастерской заслуженного артиста России Сергея Бызгу, которые начали погружаться в материал сразу после поступления в вуз. Долгое время они занимались изучением родословной своих семей.

"Для меня главная ценность спектакля состоит в том, что студенты и я вместе с ними проникаю в человеческую сущность, в человека как такового с его слабостями, грехами, мыслями, чувствами. Я вижу, как на моих глазах дети становятся мудрее, тоньше за счет этого материала. Он их учит не только профессии, но и наталкивает на важные размышления - насколько сложна, многогранна и прекрасна жизнь", - рассказал журналистам Сергей Бызгу. Отсутствие инсценировок на русском языке, запутанная система персонажей и сложный сюжет не помешали режиссеру спектакля два десятилетия мечтать об этой постановке. Взяться за работу его побудила личная трагедия - смерть отца.

Роман колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса относят к направлению "магический реализм". Для его творчества характерно обращение к основным конфликтам времени через призму мифа, магии. В своем центральном произведении автор пишет летопись рода семьи Буэндиа. А одиночество и есть тот финал, который, как он считает, ожидает все человечество на его пути.

Актер, режиссер и педагог Сергей Бызгу отметил этой масштабной работой свое 55-летие. В Театре имени Веры Комиссаржевской он параллельно выступил в главной роли на премьере спектакля "Трепет моего сердца" по пьесе израильского драматурга Ханоха Левина в постановке Александра Баргмана.