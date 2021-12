Адель, Эд Ширан и рэпер Дэйв получили наибольшее число номинаций на премию BRIT Awards

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Певица Адель, музыкант Эд Ширан, рэпер Дэйв (полное имя - Дэвид Оробоса Омореги) и исполнительница Little Simz (настоящее имя - Симбиату Абисола Абиола Аджикаво) номинированы на престижную британскую музыкальную премию BRIT Awards сразу в четырех номинациях. Церемония объявления номинантов состоялась в субботу в эфире телеканала ITV.

В частности, вышеперечисленные артисты будут соревноваться с исполнителем Сэмом Фендером в категории "Музыкант года", награда в которой будет присуждаться впервые. В ноябре учредители премии заявили, что эта "гендерно нейтральная" номинация придет на смену категориям "Лучший исполнитель" и "Лучшая исполнительница", победа в которых в 2021 году досталась поп-певице Дуа Липе и рэперу J Hus (Момоду Джеллоу).

В номинации "Группа года" премию разыграют рок-коллектив Coldplay, рэп-дуэт D-Block Europe, поп-трио Little Mix, играющая в жанре инди-поп группа London Grammar и рокеры из Wolf Alice. На победу в номинации "Лучший новый артист" претендуют рэпер Central Cee (Окли Сизар-Су), а также исполнительницы Griff (Сара Фейт Гриффитс), Джой Крукс, Self Esteem (Ребекка Люси Тейлор) и Little Simz.

На премию в категории "Иностранный музыкант года" были номинированы американские артисты - рэпер Lil Nas X (Монтеро Ламар Хилл) и певицы Билли Айлиш, Doja Cat (Амала Дламини), Оливия Родриго и Тейлор Свифт. В свою очередь в номинации "Иностранная группа года" представлены шведская группа ABBA, которая впервые за 40 лет выпустила новый альбом Voyage, итальянская группа Maneskin, получившая известность после триумфа на конкурсе "Евровидение" в мае, южнокорейский поп-коллектив BTS, американская рок-группа The War on Drugs и выступающий в жанре R&B американский дуэт Silk Sonic, который состоит из певца Bruno Mars (Питер Джин Эрнандес) и рэпера Anderson .Paak (Брэндон Пак Андерсон).

Церемония вручения наград в 13 номинациях состоится 8 февраля 2022 года на лондонском стадионе O2 Arena. BRIT Awards была учреждена Британской ассоциацией звукозаписывающей индустрии в 1977 году. Эта премия считается британским аналогом американской Grammy. В прошлом лауреатами BRIT Awards становились группы The Beatles и Oasis, Робби Уильямс, Элтон Джон и многие другие.