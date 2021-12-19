Прима Большого театра Ольга Смирнова исполнит партию Жизели в спектакле Мариинки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова выступит в воскресенье в заглавной партии в балете "Жизель" Адольфа Адана на исторической сцене Мариинского театра. Ее партнером по спектаклю будет премьер мариинской труппы заслуженный артист России Владимир Шкляров.

Как рассказали в пресс-службе театра, "выступление Ольги Смирновой в петербургской "Жизели" планировалось на 18 марта 2020 года на международном фестивале балета "Мариинский", однако было перенесено из-за объявленного в стране локдауна. К этому выходу на мариинскую сцену Ольгу готовит ее педагог по Вагановской академии профессор Людмила Валентиновна Ковалева".

Уроженка Петербурга, Смирнова 10 лет назад окончила Академию русского балета имени Агриппины Вагановой и из множества вариантов выбрала приглашение Большого театра, где в обход обычным правилам ей сразу же предложили место солистки. Партия Жизели появилась в ее репертуаре два года назад в балетной редакции Алексея Ратманского. За эту работу она была номинирована на премию "Золотая маска". В Петербурге Смирнова выступит в мариинской постановке "Жизели", идущей здесь в хореографии Жана Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа.

Смирнова - лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры - за вклад в развитие отечественного хореографического искусства (2020).