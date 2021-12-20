В Петербурге откроется ХVI Международный фортепианный фестиваль "Мариинский"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Концертный зал Мариинского театра на двенадцать дней станет центром ХVI Международного фортепианного фестиваля "Мариинский". Он открывается в понедельник при участии народного артиста России Валерия Гергиева, который продирижирует концертным исполнением оперы "Иоланта" Петра Чайковского.

Солистом на открытии выступит 27-летний южнокорейский пианист Сон Чжин Чо. Десять лет назад он стал лауреатом III премии на XIV Международном конкурсе имени Чайковского, а в 2015 году выиграл в Варшаве Международный конкурс пианистов имени Фридерика Шопена. Во вторник этот виртуоз даст здесь сольный концерт из произведений Роберта Шумана и Мориса Равеля.

"На фестивале публика услышит как признанных мастеров, так и юных талантливых пианистов. Сольно и в сопровождении оркестра выступят лауреаты конкурса имени Чайковского разных лет Денис Мацуев, Борис Березовский, Николай Луганский, Дмитрий Шишкин, Александр Канторов, Сергей Редькин. Аккомпанировать солистам будет оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева", - рассказали в пресс-службе театра.

Фортепианные концерты всегда пользуются особенной любовью публики, в том числе и из-за разнообразия репертуара. На 22-х концертах предстанет фортепианная музыка: от прелюдий и фуг Иоганна Себастьяна Баха, сонат Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена, произведений романтиков и импрессионистов до концертов Родиона Щедрина.

На заключительном вечере 31 декабря выступят победители недавнего варшавского конкурса имени Шопена - Брюс Лю (Канада), Александр Гаджиев (Италия/Словения) и вышедшая в финал смотра 17-летняя москвичка Ева Геворгян.

С перспективными молодыми пианистами можно будет познакомиться на концертах классов педагогов из школы-десятилетки Санкт-Петербургской консерватории - Зоры Цукер, Анны Рычковой, Зои Сапитон, Владимира Суслова, а также класса Григория Грузмана, преподающего в Веймаре. Эти концерты пройдут в новом камерном зале Рахманинова, открывшемся в южном корпусе Концертного зала.