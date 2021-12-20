Умер участник квартета Il Divo Карлос Марин

ТАСС, 20 декабря. Солист известного квартета Il Divo Карлос Марин умер в воскресенье на 54-м году жизни. Сообщение об этом опубликовано в воскресенье на официальной странице коллектива в Twitter.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что наш друг и партнер Карлос Марин ушел из жизни. Его будет не хватать друзьям, семье и поклонникам. Никогда не будет другого такого голоса или духа, как у Карлоса", - говорится в сообщении.

По данным газеты El País, 7 декабря Марин, находившийся на гастролях в Великобритании, почувствовал недомогание и был помещен в одну из больниц Манчестера. 8 декабря его перевели в отделение реанимации и ввели в состояние искусственной комы. Подробности о болезни и причине смерти певца не разглашаются.

До основания квартета Карлос Марин пел в таких мюзиклах, как "Отверженные", "Красавица и Чудовище", "Человек из Ла-Манчи". Баритон исполнял партии в операх "Травиата", "Мадам Баттерфляй" и "Севильский цирюльник".

Квартет был сформирован британским продюсером Саймоном Коуэллом. В состав группы вошли швейцарец Урс Бюлер, американец Дэвид Миллер, испанец Марин и француз Себастьен Изамбар. Коллектив был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый коммерчески успешный международный поп-проект. Группа записала 10 пластинок и продала около 30 млн копий альбомов.