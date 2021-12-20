Никита Михалков отметил важность показов своих спектаклей в регионах РФ

ВОЛГОГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Режиссер Никита Михалков отметил важность проведения показов своих спектаклей в регионах России, так как в этом нуждаются и зрители, и актеры. Об этом он сообщил журналистам во время гастролей со спектаклем "12" в Волгограде.

Гастроли Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова проходят в Саратове, Волгограде и Астрахани до 24 декабря. Они организованы ФГБУК "Росконцерт" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

"Я с огромным уважением отношусь к местным зрителям. Здесь ли [в Волгограде], в Саратове, мне нравится, что это люди, которые любят свое место, которые гордятся своим театром. <...> Мне намного важнее, чтобы зритель приходил, ломился на наши спектакли за пределами Садового кольца (в регионах - прим. ТАСС). Потому что я очень верю в то, что мы ему нужны, а он нужен нам. Если люди хотят, и ты можешь это дать., ну как не дать? Поэтому для нас гастроли - очень важный акт", - сказал Михалков журналистам после показа спектакля в Волгограде.

Он отметил, что планирует организовать более масштабные гастроли на больших сценах в других городах России, и работа в этом направлении уже идет. "У нас уже есть предложения из Дальнего Востока, Чечни, Северного Кавказа. Бог даст, мы накатаем спектакль. Вы понимаете, это очень тяжело играть раз в три месяца, это мучительно тяжело. <...> Если это большие гастроли, допустим, 10 городов с переездами, то уже мы в форме. А это очень важно, для актеров очень важно", - сказал режиссер, добавив, что доволен реакцией на спектакль зрителей в Волгограде.

Премьера постановки "12", приуроченной к 75-летию Михалкова, состоялась на Исторической сцене Большого театра в апреле этого года. Роли в постановке исполнили актеры Владимир Майсурадзе, Гия Перадзе, Сергей Радченко, Александр Ведменский, Антон Нетбай, Арсений Зонненштраль, Юрий Шипков, Сергей Степанченко, Владимир Кочетков, Николай Бурляев, подсудимого сыграл Рамиз Кялбиев. По сюжету 12 присяжных решают, виновен ли чеченский мальчик в убийстве приемного отца. Поначалу решение кажется им однозначным, но находится человек, который первым решается высказать противоположную точку зрения. Пьесу Михалков написал вместе с драматургами братьями Пресняковыми.

Полнометражный художественный фильм Никиты Михалкова "12", который стал ремейком классической драмы американского режиссера Сидни Люмета "Двенадцать разгневанных мужчин", вышел на экраны в 2007 году. Роли в нем исполнили сам Михалков, Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Валентин Гафт и другие артисты. Картину показали на Венецианском международном кинофестивале.