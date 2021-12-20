В Московском театре Et Cetera состоится вечер памяти драматурга Ксении Драгунской

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вечер памяти драматурга, сценариста, прозаика Ксении Драгунской (1965-2021) пройдет в понедельник в Московском театре Et Cetera под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Татьяна Никольская.

"Ксению Драгунскую любили все, ее нельзя было не любить. Красивая, потрясающе талантливая, щедрая, добрая, радостная. Ксюша была особенной, особенным было и ее творчество - пьесы, проза, сценарии. Когда Александр Калягин прочел ее пьесу "Секрет русского камамбера, который утрачен навсегда-навсегда...", он восхитился и сразу решил сам ее поставить. Премьера вышла в 1998 году", - рассказала Никольская.

Затем, по ее словам, Драгунская написала либретто к известному мюзиклу Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди". "Дмитрий Бертман, режиссер спектакля, предложил создать русскую версию, и Драгунская сочинила очень смешную историю про русскую цветочницу Лизу Дулину. Все эти годы Ксюша была нашим другом, приходила на все премьеры и торжества", - отметила пресс-атташе Et Cetera.

Она напомнила, что 1 июля 2021 года Ксении Драгунской не стало. "Ее неожиданная смерть потрясла всех. 20 декабря ей должно было бы исполниться всего 56 лет. Мы решили в день ее рождения собрать в нашем театре родных, друзей, коллег Ксении Драгунской, чтобы вспомнить прекрасного литератора и человека светло и с огромной благодарностью", - рассказала собеседница агентства.

Согласно замыслу устроителей вечера, на сцене Малого зала театра Et Cetera будут размещены афиши спектаклей, созданных по пьесам Драгунской в разных театрах, будут звучать ее интервью, на экране появятся видеосюжеты и мультфильмы.

"Рассказы Драгунской прочтут артисты Егор Бероев, Ксения Алферова, Ксения Стриж, Мария Голубкина, артисты театра Et Cetera. А актеры Елена Захарова, Алексей Осипов, Артем Смола, Ольга Лапшина покажут фрагмент из спектакля Ольги Субботиной "Ощущение бороды", - проинформировала пресс-атташе, добавив, что в вечере примут участие Александр Калягин, Игорь Ясулович, Алексей Слаповский, Денис Драгунский, Дмитрий Быков и другие.

О Ксении Драгунской

Ксения Драгунская родилась 20 декабря 1965 года в Москве. Ее отец - писатель Виктор Драгунский (1913-1972), автор известного детского цикла "Денискины рассказы", ее старший брат Денис Драгунский тоже писатель.

Ее дебют в качестве драматурга состоялся в 1993 году. Ее пьесу "Земля Октября" напечатали в журнале "Современная драматургия", перевели на немецкий язык и поставили на радио в Германии. В России же о Драгунской всерьез заговорили в 1994 году, когда на фестивале молодой драматургии "Любимовка" представили ее пьесу "Яблочный вор".

К началу 2018 года Ксенией Драгунской написано более 30 пьес, которые идут во множестве театров России, ближнего и дальнего зарубежья и переведенных на множество языков. Среди сборников ее пьес - "Трепетные истории", "Пить, петь, плакать", в 2010 году опубликован ее автобиографический роман "Заблуждение велосипеда". Драгунская также автор пьес для детей "Вверх тормашками", "Все мальчишки - дураки...", "Огурцы и другие пирожные", "Большая меховая папа" и многих других.

Ксения Драгунская умерла 1 июля 2021 года от перитонита. Ей было 55 лет. Прах захоронен в могиле родителей на Ваганьковском кладбище Москвы.