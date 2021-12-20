Премьера мюзикла "Летучий корабль" состоится 25 декабря в Театре Российской армии

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Центральный академический театр Российской Армии 25 декабря представит на большой сцене премьеру семейного мюзикла "Летучий корабль" на музыку Максима Дунаевского, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе театра.

"Наш "Летучий корабль" - мюзикл о том, что надо уметь любить и верить в свою мечту, бороться за нее, и тогда она обязательно сбудется", - привели в пресс-службе слова режиссера-постановщика спектакля Андрея Бадулина, который также выступил как автор инсценировки.

Спектакль поставлен по популярному мультфильму. Постановка соединяет истории из сборника русских народных сказок, составленного Александром Афанасьевым, стихи Юрия Энтина и фантастическую музыку Максима Дунаевского, отметили в пресс-службе. Как и в мультфильме, здесь появятся Полкан и Баба-Яга, Водяной, а также Иван и Забава.

В спектакле заняты заслуженный артист России Андрей Новиков, заслуженный артист Республики Северная Осетия - Алания Антон Морозов, Анна Воропаева, Анна Чижова, Илья Баранов, Дмитрий Оболонков, Александр Аргос, Денис Кутузов, Анфиса Ломакина, Мария Оамер, Диана Борина, Валерия Мисанова, Иван Гришенков и другие артисты. Художником-постановщиком стала Анастасия Глебова.

В фойе зрителей будет ждать нарядная елка и праздничная атмосфера. Премьерные показы мюзикла состоятся 25, 26 и 30 декабря, а также с 3 по 9 января.