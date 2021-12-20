Гергиев и Мариинский театр откроют новогоднюю программу зала "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Артисты Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 23 декабря дадут концерты в Москве, открыв праздничную программу зала "Зарядье". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе благотворительного фонда маэстро.

"В преддверии Нового года в московском концертном зале "Зарядье" пройдут праздничные концерты Мариинского театра и Валерия Гергиева, которые уже стали доброй традицией для гостей и жителей столицы", - отметили организаторы.

В 18:00 на сцену выйдет Симфонический оркестр Мариинского театра. За дирижерский пульт встанет маэстро Гергиев. В программе самая новогодняя музыка - балет Петра Чайковского "Щелкунчик".

Продолжением музыкального вечера в 21:00 станет концерт "Страдивари-ансамбля" - коллектива, играющего на старинных и уникальных по звучанию струнных инструментах, созданных мастерами кремонской школы. Прозвучат произведения Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Франца Легара, Эдуардо ди Капуа, Жака Оффенбаха. Вокальные партии исполнят сопрано Екатерина Санникова, тенор Гамид Абдулов и баритон Владислав Куприянов. Дирижирует Лоренц Настурика-Гершовичи.