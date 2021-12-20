Театр Романа Виктюка представит премьеру пластического спектакля "Окей, Гоголь"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Театр Романа Виктюка представит в понедельник премьеру пластического спектакля "Окей, Гоголь", который станет превью к постановке "Мертвые души", которая в свою очередь будет показана в феврале, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Проект "Окей, Гоголь" появился из рассуждений на тему человеческой души. Что представляет собой мертвая душа? Николай Васильевич признавался, что портреты литературных героев он создавал, преувеличивая личные пороки. Как писателя его занимало исследование своей души, до конца жизни оставшейся для него необъяснимой, бездонной и загадочной", - отметили в пресс-службе.

В спектакле заняты Артем Банников, Владимир Белостоцкий, Антон Даниленко, Игорь Тенсин, Михаил Урянский, Валерия Энгельс и другие артисты - всего 11 человек. Они попытаются провести зрителя через мистический портал, где кто-то из них сможет обрести путь к совершенству, рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что пищу для размышлений в постановке дают очерки Василия Розанова, Дэвида Брэдшоу, Серена Кьеркегора, сочинения Данте и письма самого Гоголя.

Режиссером-хореографом спектакля выступила хореограф, педагог и танцовщица Анна Закусова, художником постановки стала Василина Харламова. Премьерные показы состоятся 20-23 декабря.

На февраль в театре запланирована премьера спектакля "Мертвые души" в постановке художественного руководителя театра Дениса Азарова. Как рассказал ТАСС ранее худрук, несмотря на то, что в основе постановки лежит классическое произведение, текст будет перемешан с реальными историями, которые были собраны артистами во время творческой экспедиции по Нижегородской области. "Сюжет будет рассказывать не только про Чичикова, но и о глобальном парадоксе российской жизни", - поделился режиссер.