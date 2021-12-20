Документальный фильм к 125-летию со дня рождения педагога Кнебель снимут в ГИТИСе

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Кинокомпания "Феликс Фильм" совместно с Российским институтом театрального искусства - ГИТИС дали старт мультимедийному проекту "Сын Станиславского", посвященному 125-летию со дня рождения выдающегося театрального педагога и режиссера Марии Осиповны Кнебель, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГИТИСа.

"Система Станиславского - это, наверное, самое главное, что дала Россия театральному миру. Это то, чем мы можем гордиться, и то, что уже более века востребовано в театре. Однако как зафиксировать методику? Ведь никакая запись театральной системы на бумаге не передаст ее суть. Процесс обучения и передачи опыта в театре идет от мастера к ученику. И, наверное, больше всех для передачи системы Станиславского в театре сделала Мария Осиповна", - отметили в пресс-службе.

Кнебель - ученица Константина Станиславского. Она продолжала разрабатывать и усовершенствовать разработанную им систему всю жизнь. Более 50 лет преподавала сначала в Театральном училище имени Щепкина, а затем в ГИТИСе и разработала собственную методологию преподавания актерского мастерства и режиссуры. Сегодня в ГИТИСе преподают ученики Марии Осиповны, рассказали в пресс-службе.

Фото- и видеохроники о ее деятельности практически не сохранились, остались только печатные труды. Уникальность запущенного мультимедийного проекта состоит в том, что он впервые соединит в рассказе о Марии Кнебель театр, кино и фотографию. В концепцию документального фильма "Кнебель глазами Кнебель" легла история Марии Осиповны, которая будет рассказана от первого лица. Сценарий фильма основан на ее дневниках и письмах.

Сценарий к картине написала театральный драматург Елена Исаева, режиссером стал Станислав Эрклевский. Премьера запланирована на сентябрь 2022 года.

В рамках проекта также пройдут фотовыставка и мастер-классы педагогов ГИТИСа. Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и радио "Культура".