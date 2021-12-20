Даррен Аронофски возглавит жюри Patriki Film Festival в 2022 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Председателем жюри Patriki Film Festival в 2022 году станет режиссер фильмов "Реквием по мечте" (Requiem for a Dream, 2000) и "Черный лебедь" (Black Swan, 2010) Даррен Аронофски. Международный фестиваль пройдет в онлайн- и офлайн-форматах, организаторы ждут заявок от режиссеров со всего мира, рассказали ТАСС создатели смотра.

"Мы очень гордимся тем, что режиссер Даррен Аронофски станет председателем жюри открытого конкурса Patriki Film Festival. Благодаря его видению, опыту и таланту мы сможем привлечь кинематографистов со всего мира. Для нас созвучие ценностей было очень важно. Вместе мы сможем найти талантливых авторов и дать им возможность показать себя", - сказала соучредитель кинофорума Марина Жигалова.

Фестиваль, который проходит в столице ежегодно, в новом сезоне поменяет формат, значительно расширив онлайн-часть. "Наша идея состоит в том, чтобы убрать барьеры, пригласить режиссеров из разных стран и дать возможность зрителям во время фестиваля посмотреть эти картины. Специально для этого мы создадим платформу", - пояснила собеседница агентства.

Основатель Patriki Film Festival Алексей Боков сообщил, что на данном этапе организаторы запускают процесс формирования жюри и конкурсный отбор. Фестиваль в онлайн-формате состоится в июне-июле 2022 года, а проведение офлайн-части запланировано на конец лета. "Нас ждет большой путь: мы хотим и заявить новые жанры, и сделать копродакшн с международными фестивалями", - добавил Боков.

По словам председателя жюри Даррена Аронофски, которого процитировали в пресс-службе смотра, победителя выберут летом из семи претендентов, которые войдут в короткий список. "Я был очень рад откликнуться на приглашение возглавить жюри Patriki Film Festival в 2022 году. Фестиваль призывает авторов со всего мира присылать свои конкурсные работы, чтобы побороться за главную премию Гран-при", - отметил режиссер.

Поиск новых авторов

Своей миссией организаторы видят поиск новых авторов в кинематографе. "Образно говоря, мы хотим найти нового Тарковского в интернете. Главное для нас, чтобы все увидели важность мейнстримного автора. Наш председатель жюри Даррен Аронофски делает мейнстримное кино, но со своей авторской точкой зрения. Наш выбор пал на его кандидатуру, потому что он действительно является олицетворением артхаусного мейнстрима", - поделился Боков.

Жигалова подчеркнула, что конкурсная программа будет полностью состоять из премьер. Принимать заявки фестиваль начинает в понедельник. "Мы делаем так называемый open-call для кинематографистов со всего мира, ждем полнометражные работы, но не ограничиваем создателей по жанрам и высказываниям. Мы ищем новый взгляд, и в этом интересный для нас с Алексеем (Боковым) эксперимент", - заключила она.

Patriki Film Festival основан в 2018 году. За время существования фестиваля его аудитория выросла до 300 тыс. человек, а онлайн-просмотры фильмов, представленных в рамках мероприятия, превысили 1 миллион.