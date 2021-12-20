Гармаш, Петров и Лукьяненко написали рассказы для книжного проекта Фонда Хабенского

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Второй том книги "Необыкновенное обыкновенное чудо" с рассказами о школьной жизни известных актеров, писателей и подопечных Фонда Константина Хабенского - детьми и молодыми взрослыми с опухолями головного и спинного мозга - выходит в продажу в понедельник, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Школьные годы - один из интереснейших периодов нашей жизни. <...> Подопечным нашего фонда - детям и молодым взрослым с опухолями мозга - не всегда удается прочувствовать это время в полную силу. Порой борьба с болезнью забирает у них и общение с одноклассниками, и добрых учителей, и игры на переменах, и праздники в актовых залах, и даже последний звонок. Эта книга - своеобразный школьный альбом, собранный из историй наших ребят и воспоминаний друзей фонда. Пролистав его, вы пообщаетесь с каждым из авторов и узнаете их чуть ближе", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя проекта и основателя фонда Константина Хабенского.

Свои школьные истории написали 18 детей, также в число авторов вошли Константин Хабенский, актеры Сергей Бурунов, Александр Петров, Максим Суханов, Сергей Гармаш и Рената Литвинова, журналист Катерина Гордеева, писатели Александр Цыпкин, Людмила Улицкая, Жука Жукова, Сергей Лукьяненко, Денис Драгунский и другие. Для основателя фонда и многих актеров написанный для книги рассказ стал писательским дебютом.

"Мы надеемся, что ежегодное издание тематических сборников "Необыкновенное обыкновенное чудо" в канун новогодне-рождественских праздников станет доброй традицией и привлечет еще больше внимания к деятельности Фонда Хабенского и в целом к работе благотворительных организаций в нашей стране", - отметили в издательстве "АСТ", поддержавшем проект. В фонд будут направляться 50 рублей от продажи каждого экземпляра. Сборник будет доступен в книжных магазинах и для покупки в электронном виде.

Фонд реализует книжный проект "Необыкновенное обыкновенное чудо" с 2020 года. Первый том вышел в декабре 2020, его темой стало чудо в нашей жизни.

Благотворительный фонд Константина Хабенского с 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Фонд оплачивает диагностику и лечение подопечных, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.