Пушкинский музей завершил консервацию картины Винсента ван Гога

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специалисты Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина представили результаты работы по изучению и консервации всемирно известной картины Винсента ван Гога "Красные виноградники в Арле. Монмажур", теперь картину смогут экспонировать публике. Об этом сообщила в понедельник журналистам директор музея Марина Лошак.

"Сегодня важная часть проекта завершена, можно подводить итоги. Мне кажется, они существенные, но еще не окончательные. Мы достигли важнейшего результата, можем теперь показать эту работу внутри выставки братьев Морозовых, не боясь за жизнь этой вещи. Вещь сохранена, она стабильна, а была нестабильна, и это нас беспокоило", - рассказала Лошак.

Со времени поступления в ГМИИ в 1948 году картина ни разу не покидала стены музея, и, вероятно, после консервации появится возможность предоставлять ее на другие выставки. По словам Лошак, этот вопрос специалисты будут решать позже. Планируется, что в первый раз после консервации полотно представят публике в рамках выставки шедевров коллекции Михаила и Ивана Морозовых в июне 2022 года в Пушкинском музее.

О процессе консервации

Ранее работа ван Гога реставрировалась дважды. Проект по изучению и консервации картины начался в августе. Впервые за 130-летнюю историю работы ее изучали с использованием современных естественнонаучных методов: реставраторы ГМИИ вместе с партнерами музея проводили исследование материалов живописи методами рентгенофлуоресцентной спектроскопии и электронной микроскопии с энергодисперсионным анализом.

"Приступая к изучению картины, мы отдавали себе отчет, что ван Гог один из самых изученных художников современности. Планка настолько высока, что мы не можем выполнить нашу работу хуже. <...> На первом этапе мы провели рентгенографическое исследование. Открылся интересный факт, что художник, работая над картиной, поменял один из фрагментов: фигура мужская изначально была женской фигурой", - рассказал заведующий отделом реставрации и консервации музея Игорь Бородин.

Кроме того, реставраторы изучили красочный слой картины и выяснили, какими красителями и пигментами пользовался художник. "Мы понимали, что Винсент не тот художник, который писал картину в один прием, и работы подтвердили это. Художник переписывал ее, улучшал", - добавил Бородин. По его словам, в ближайшее время картина больше не потребует реставрации.

Он также отметил, что ГМИИ опубликует фильм, который расскажет о всех этапах реставрации.

Полотно исполнено ван Гогом в начале ноября 1888 года в окрестностях аббатства Монмажур во время сбора винограда. Это одна из немногих картин, проданных при жизни художника. В 1890 году она экспонировалась на выставке символистов в Брюсселе, где привлекла всеобщее внимание силой колорита и тревожным эмоциональным состоянием. Сразу после выставки бельгийская художница Анна Бош приобрела картину за 350 франков.