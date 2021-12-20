Мединский: конкурс "Невский" возрождает традицию творческого заказа в масштабах страны

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Всероссийский творческий конкурс по созданию художественных, монументальных и музыкальных работ к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского возрождает советскую традицию творческого заказа в масштабах всей страны для деятелей культуры на создание произведений определенной просветительской, исторической тематики. Об этом заявил в понедельник помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Мединский принял участие в церемонии награждения победителей всероссийского творческого конкурса "Александр Невский: святой, воин, дипломат", которая прошла в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ.

"С советских времен довольно долго в нашей стране не проводилось больших общероссийских конкурсов по созданию творческих произведений. Как правило, они были локальными, общественными или региональными. Мне кажется, что этот конкурс молодых художников, скульпторов, музыкантов как раз возрождает хорошую старую традицию творческого заказа для деятелей культуры и творцов на произведения, посвященные тем или иным историческим деятелям или событиям", - сказал Мединский.

Говоря о заслугах Александра Невского, которому посвящен конкурс, Мединский обратил внимание на то, что святым князь стал потому, что "сохранил православную веру и удержался от искушения пойти навстречу Ватикану, пустить католических миссионеров, Католическую церковь на не занятую монголами часть Руси".

Участниками конкурса стали более 250 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 51 субъекта РФ. Претенденты могли подать заявки на участие по следующим номинациям: "Живопись", "Скульптура", "Икона", "Гимнографическое произведение" и "Хоровое произведение". Более ста лучших работ с 15 ноября экспонируются на специальной выставке в историческом парке "Россия - моя история". Среди призеров оказались не только представители из Москвы и Московской области, но и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калуги, Саратова, Ульяновска, Ростова-на-Дону, Сочи, Челябинска, Перми и Красноярска.

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В план празднования вошло более 150 мероприятий на федеральном и региональных уровнях. Великий князь Владимирский, князь Новгородский, Александр Невский руководил русскими войсками при обороне северо-западных территорий Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 года) и немецких (Ледовое побоище 5 апреля 1242 года) захватчиков. Русская православная церковь прославила князя в лике святых в 1547 году.